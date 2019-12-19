19.12.2019 | 08:51

Ученики пензенской гимназии № 1 выступили с предложением провести благотворительную новогоднюю акцию. Об этом рассказал в своем Instagram губернатор Иван Белозерцев.

«Вот такое необычное письмо мне пришло сегодня. Вижу, что учителя помогали. Но ребята предложили замечательную идею, настоящую акцию #открыткадляветерана, я ее обязательно поддержу», - заявил глава региона.

Белозерцев опубликовал фотографию письма, присланного ему гимназистами. Дети написали, что праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться в 2020 году, очень важен для каждой семьи.

«Своими руками мы смастерили открытки и хотим подарить их ветеранам. Мы надеемся, что вы поддержите нас и поможете приобрести к нашим открыткам подарки», - сказано в письме.

Белозерцев заверил, что ветераны Великой Отечественной войны получат подарки вместе с открытками. Дети-волонтеры вручат их в преддверии Нового года.

«Надеюсь, что ребята пришлют мне фото, а я выложу их у себя на странице», - подытожил глава региона.