26.12.2019 | 13:02

В четверг, 26 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев порадовал своих подписчиков в Instagram новым селфи.

Снимок сделан на территории Московского Кремля, у Царь-пушки. В столицу глава региона приехал в командировку.

«Через 15 минут начинается заседание Государственного совета РФ, которое будет посвящено вопросам развития сельского хозяйства. Перед этим была возможность пройти по Кремлю», - рассказал Иван Белозерцев.

В последний раз губернатор делал селфи 8 ноября, во время отпуска в Сочи. «Как всегда - только в России!» - написал он тогда, выложив фото на фоне финиковой пальмы.

Иван Белозерцев завел аккаунты в четырех социальных сетях (Twitter, Instagram, «Одноклассники» и «ВКонтакте») и активно делится с друзьями и подписчиками рабочими кадрами и снимками из семейного архива.