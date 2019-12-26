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Общество | Иван Белозерцев сделал селфи на фоне Царь-пушки в Москве

26.12.2019|13:02
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В четверг, 26 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев порадовал своих подписчиков в Instagram новым селфи.

Снимок сделан на территории Московского Кремля, у Царь-пушки. В столицу глава региона приехал в командировку.

«Через 15 минут начинается заседание Государственного совета РФ, которое будет посвящено вопросам развития сельского хозяйства. Перед этим была возможность пройти по Кремлю», - рассказал Иван Белозерцев.

В последний раз губернатор делал селфи 8 ноября, во время отпуска в Сочи. «Как всегда - только в России!» - написал он тогда, выложив фото на фоне финиковой пальмы.

Иван Белозерцев завел аккаунты в четырех социальных сетях (Twitter, Instagram, «Одноклассники» и «ВКонтакте») и активно делится с друзьями и подписчиками рабочими кадрами и снимками из семейного архива.

Источник — www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|26.12.2019 13:18|

уберите пожалуйста.это уже ни в какие рамки не лезет!

Гость|26.12.2019 13:23|

Где у нас сельское хозяйство, барыги от земли.

Гость|26.12.2019 13:23|

Мдя...

Гость|26.12.2019 13:24|

Нормальный мужик, счастья ему и его семье в новом гуду!!!

Гость|26.12.2019 13:25|

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев порадовал своих подписчиков
Вот спасибо тебе, за радость. Без тебя, не было бы радости в нашей жизни...

Гость|26.12.2019 13:25|

Пропал калабуховский дом. (с)

Гость|26.12.2019 13:26|

Нет смысла в этой власти, проклятой Богом и Людьми.

Гость|26.12.2019 13:27|

Едродеградация прошла успешно.

Гость|26.12.2019 13:27|

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев завел аккаунты в четырех социальных сетях (Twitter, Instagram, «Одноклассники» и «ВКонтакте») и активно делится с друзьями и подписчиками рабочими кадрами и снимками из семейного архива.
Простите, а остаётся ли у него время для выполнения своих профессиональных обязанностей?

Гость|26.12.2019 13:28|

Гость писал(a):

уберите пожалуйста.это уже ни в какие рамки не лезет!
Я вам покажу кузькину мать.

Гость|26.12.2019 13:29|

Ну на самом деле, селфится как баба

Гость|26.12.2019 13:29|

Гость писал(a):

Нормальный мужик, счастья ему и его семье в новом гуду!!!
Где фото с Бузовой?

Гость|26.12.2019 13:29|

Как ребенок... Ей Богу... А дебелые подлизы радостно визжат - "порадовал"...

Гость|26.12.2019 13:30|

А где, на манер 14-летней девочки, смалик в углу фото?

Имя: Гость
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