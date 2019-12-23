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Общество | На Бекешской улице планируют ввести одностороннее движение

23.12.2019|15:16
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Представители следственного комитета, городского департамента ЖКХ обсудили возможные изменения движения транспорта. На Бекешской улице прошло выездное совещание по вопросу обеспечения на ней безопасности.

Каждую зиму на склоне словно устраивают соревнования по автослалому. Потеряв управление на сложном и довольно скользком участке, машины задним ходом летят вниз с горы. После многочисленных аварий на подъеме и вмешательства руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина озвучили предложения.

«Планируется введение одностороннего движение практически до вершины кривой. В целях исключения движения транспорта вниз от дороги, ведущей в сторону гостиницы «Ласточка» до улицы Бекешской, будут установлены знаки «Въезд запрещен», - сообщил заместитель начальника отдела Департамента ЖКХ г. Пензы Игорь Назаров.

«Схема изменений дорожного движения предназначена для установки дополнительных запрещающих дорожных знаков и проезда по данному участку только местных жителей, что позволит в дальнейшем исключить факты нарушения водителями правил дорожного движения и совершения дорожно-транспортных происшествий и обеспечит безопасность дорожного движения на данном участке улицы Бекешской», - пояснила заместитель руководителя СО по Ленинскому району г. Пензы СУ СКР по области Елена Коваленко.

«Я хоть и живу здесь, но редко здесь езжу, стараюсь объехать, потому что горьким опытом уже научен на этой дороге. Хоть здесь и асфальт сделали. Конечно, здесь беда, постоянно аварии, такая аварийная обстановка здесь. И конечно, надо следить за дорогами», - отметил автомобилист Олег.

Кстати, местные жители говорят, что с недавних пор визиты коммунальщиков на улицу участились.

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