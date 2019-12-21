21.12.2019 | 16:53

«Был проведен рейд совместно с представителями Бессоновской сельской администрации по выявлению незаконно установленных светильников и незаконно подключенных. Сельская администрация подтвердила факт бездоговорного потребления и отсутствие оплаты за потребленную электроэнергию этими светильниками», - сообщил начальник Бессоновского РЭС Роман Сайчев.

Итоги рейда энергетиков по Бессоновке привели местных жителей в состояние высокого нервного напряжения. Несколько из немногочисленных фонарей были отрезаны от источника питания. Улицы Свободная, Колхозная, Полевая, Фестивальная погрузились во тьму. Вслед за этим пришли «письма счастья» тем, чьи дома находятся рядом со столбами, с начислением огромных долгов за предыдущие годы.

«85 тысяч, чтобы оплатить фонарь. Он освещает пустую дорогу, где нет ни домов, ни зарослей. Говорят, нечем платить, а так как нет денег в сельсовете, решили эти деньги повесить на пенсионеров. Выбрали самые длинные ночи, когда и дети ходят в школу, взяли и все поотключали», - пожаловалась Валентина Полякова.

Рядом с домом Олега Лебедева на соседней улице лампочка еще включается, но он готов сам отрезать провода, чтобы долг в 85 тысяч не вырос еще больше. Пенсионер признает, что эти островки света на темных улицах спасают жизнь прохожим, но платить за чужую безопасность такие деньги не желает.

«Люди идут из школы, все равно надо ведь для пешеходов. Вот машина сейчас едет, она рядом проезжает, человек идет - раз! Все, сшибло», - пояснил он.

«Пока от снега еще светло, а потом-то? Осенью очень плохо, вообще не видно ни зги. Всегда по дороге идут, а где еще? Посмотрите, что у нас творится», - рассказала Татьяна Лебедева.

Энергетики пригласили всех должников на переговоры, чтобы пересмотреть суммы. Их рассчитали по установленным законом правилам: взяли мощность ламп, умножили на 24 часа и на количество дней за два года. Включить фонари вновь могут, если кто-то примет их в собственность - или жители, или администрация.