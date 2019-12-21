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Общество | В Пензе наградили участников конкурса поделок «Лесная сказка»

21.12.2019|18:02
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В Литературном музее в праздничной обстановке подвели итоги конкурса «Лесная сказка». Победителей и лауреатов в разных номинациях набралось больше 40 человек.

Этот конкурс стартовал в сентябре. В его рамках школьники вместе с родителями, бабушками, дедушками делали фигуры литературных и сказочных героев, лесных обитателей. При этом использовали только экологически чистый материал: листья, ветки, шишки, желуди, семечки, ягоды.

Среди финалистов - Кира Макушкина.

«На маминой работе ей подружки принесли кору от деревьев, она ее взяла домой. Когда нам сказали, что есть такой конкурс, мы решили из этой коры сделать какое-то лесное животное Это либо улитка, либо... не знаю кто», - рассказала девочка.

В числе счастливчиков оказался и участник молодежного экологического объединения «Зеленая волна» Богдан Васин.

«Я считаю, что было очень важно принять участие в этом конкурсе. Когда мы собираем природный материал и делаем поделку, каждый человек задумывается, что хорошее он сделал природе и как ей не навредить», - поделился финалист конкурса «Лесная сказка».

Конкурс «Лесная сказка» проводился впервые. Свои работы на него представили 216 участников.

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