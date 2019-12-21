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Общество | В Пензе для пенсионеров провели мастер-класс по мыловарению

21.12.2019|17:19
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Сюрпризы для своих близких готовят пенсионеры из клубов «Гармония» и «Теплый дом». В комплексном центре социальной помощи Первомайского района для активных дам провели мастер-класс по мыловарению.

«Будет сувенир дома, что я своими руками сделаю, пусть удивляются. Посмотрят, куда я хожу, что я там делаю», - рассказала пенсионерка Лидия Чупрунова.

Занятия в кружке «Умелые руки» в Первомайском центре проходят еженедельно, а раз в месяц приглашают мастеров, которые знакомят людей в возрасте в различными техниками прикладного творчества.

Светлана Шевякова рассказала, как правильно сделать душистое фигурное мыло.

Пенсионеры-активисты готовят не только подарки к Новому году, но и представление.

«Последнее заседание этого года в клубах «Теплый дом» и «Гармония», где они сами являются «серебряными волонтерами», то есть сами для себя проводят, организуют новогоднюю программу», - пояснила заведующая отделением центра социальной помощи семье и детям Первомайского района г. Пензы Наталья Хвастунова.

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Гость|21.12.2019 18:44|

А по плетению веревок мастер-класс будет?

Имя: Гость
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