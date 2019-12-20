20.12.2019 | 10:57

В рамках реализации федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» в 2019 году Пензенский государственный университет архитектуры и строительства стал одним из ключевых партнеров НИУ МГСУ и Финансового университета при Правительстве РФ.

Локальный проект «Разработка практико-ориентированных программ непрерывного дополнительного профессионального образования для специалистов строительной отрасли», реализуемый на базе Московского государственного строительного университета, позволил более чем 50 преподавателям университета архитектуры и строительства повысить квалификацию в области современных строительных технологий, энергоэффективности и энергосбережения зданий, природоохранных сооружений и технологий.

«Для нас важно, что программы повышения квалификации являются практико-ориентированными и включают стажировки в научно-образовательных центрах нашего партнера и на значимых объектах строительного комплекса Московского региона. Приобретенные компетенции дают нам возможность применять технологии активного обучения студентов при организации образовательного процесса», - отметил руководитель факультета дополнительного профессионального образования Иван Сегаев.

На базе Финансового университета при Правительстве РФ более 30 преподавателей университета повысили свою квалификацию по программе «Разработка, продвижение и реализация дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов».

«Программа повышения квалификации, проводившаяся Финансовым университетом при Правительстве РФ, дает возможность повысить свой профессиональный уровень научно-педагогическим работникам организаций высшего образования, совершенствуя профессиональные компетенции в сфере разработки, продвижения и реализации современных дополнительных профессиональных программ.

Преподаватели могут грамотно осуществлять разработку программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки и онлайн-курсов в соответствии с требованиями профстандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», - рассказал декан инженерно-строительного института Дмитрий Артюшин.

По словам врио ректора Сергея Болдырева, обучение преподавателей по программам повышения квалификации в рамках проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование» позволит им повысить компетентность, улучшить свои профессиональные навыки, а также станет стимулом для дальнейшего развития.