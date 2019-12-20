Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|20 дек 2019|12:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.53  |  $  62.57

Общество | Нацпроект «Образование» ведет к коллаборации ведущих университетов

20.12.2019|10:57
Печать

В рамках реализации федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» в 2019 году Пензенский государственный университет архитектуры и строительства стал одним из ключевых партнеров НИУ МГСУ и Финансового университета при Правительстве РФ.

Локальный проект «Разработка практико-ориентированных программ непрерывного дополнительного профессионального образования для специалистов строительной отрасли», реализуемый на базе Московского государственного строительного университета, позволил более чем 50 преподавателям университета архитектуры и строительства повысить квалификацию в области современных строительных технологий, энергоэффективности и энергосбережения зданий, природоохранных сооружений и технологий.

«Для нас важно, что программы повышения квалификации являются практико-ориентированными и включают стажировки в научно-образовательных центрах нашего партнера и на значимых объектах строительного комплекса Московского региона. Приобретенные компетенции дают нам возможность применять технологии активного обучения студентов при организации образовательного процесса», - отметил руководитель факультета дополнительного профессионального образования Иван Сегаев.

На базе Финансового университета при Правительстве РФ более 30 преподавателей университета повысили свою квалификацию по программе «Разработка, продвижение и реализация дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов».

«Программа повышения квалификации, проводившаяся Финансовым университетом при Правительстве РФ, дает возможность повысить свой профессиональный уровень научно-педагогическим работникам организаций высшего образования, совершенствуя профессиональные компетенции в сфере разработки, продвижения и реализации современных дополнительных профессиональных программ.

Преподаватели могут грамотно осуществлять разработку программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки и онлайн-курсов в соответствии с требованиями профстандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», - рассказал декан инженерно-строительного института Дмитрий Артюшин.

По словам врио ректора Сергея Болдырева, обучение преподавателей по программам повышения квалификации в рамках проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование» позволит им повысить компетентность, улучшить свои профессиональные навыки, а также станет стимулом для дальнейшего развития.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте