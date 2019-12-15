15.12.2019 | 15:07

В Кузнецке тематическая выставка, посвященная 75-летнию Победы, пополнилась новыми экспонатами.

Ранее сотрудники Музея воинской славы обратились к горожанам с просьбой поделиться фронтовыми письмами, снимками и другими реликвиями, связанными с Великой Отечественной войной.

Кузнечанка Клавдия Краснобаева подарила музею старинные фотографии, которые сберегла семья ее родственников.

«На одной изображены две женщины в шалях. Из рассказа Клавдии Дмитриевны это две сестры. И одна из них, что старше, мать Героя Советского Союза Манахова Евгения Федоровича. Фотография интересна и тем, что на паспарту внизу имеется надпись «Выборновы. Кузнецк». Известно, что фотоателье Выборновых в прошлом было одно из самых популярных у кузнечан», - рассказали в пресс-службе администрации города.

На другом снимке, переданном горожанкой, изображен сам Евгений Федорович Манахов.

Кузнечанин Виктор Маханов, родившийся в Сталинграде, подарил музею свои удостоверение члена организации «Дети Сталинграда», а также справки на выплату льгот в связи с тем, что дом, где он жил с родителями, пострадал от немецких захватчиков.

Пополнилась экспозиция и двумя фронтовыми письмами, переданными горожанкой Маргаритой Трошиной. Их написал ее отец, офицер Красной армии Сергей Васильевич Шестаков.

«Письма адресованы жене Зинаиде, уроженке Кузнецкого района. Весточка из дома – одно из самых радостных событий для бойцов. Даже из этих двух писем видно, как после ответа из дома меняется настроение Сергея, прибавляются силы и желание бить фашистов до конца», - отметили в пресс-службе мэрии.

Мужчина написал эти строчки в июне 1944 года, а в августе погиб в бою.