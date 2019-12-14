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Общество | Стали известны подробности поисков пропавшего в Алферьевке пенсионера

14.12.2019|10:45
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Опубликованы подробности поисков пенсионера, пропавшего в селе Алферьевка Пензенского района в четверг, 12 декабря.

83-летний мужчина ушел из дома в десятом часу утра и пропал. Мужчина нуждался в медицинской помощи и страдал дезориентацией. Родственники обратились в полицию. Поиски длились до позднего вечера.

«Приметы пожилого человека были переданы всем экипажам Росгвардии, находившимся на маршрутах патрулирования. Во время поисковых мероприятий около 21:30 в селе Камайка на улице Поперечной, 2, был найден схожий по приметам мужчина. Дедушка назвал свои имя и фамилию. Оказалось, что именно он находится в розыске как утративший связь с родственниками», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Пенсионера передали сотрудникам полиции, которые связались с его родственниками и помогли добраться домой.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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