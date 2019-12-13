13.12.2019 | 08:15

В Пензенской области успешно завершились поиски престарелого мужчины, пропавшего в селе Алферьевка в четверг, 12 декабря.

Информация об исчезновении пенсионера была опубликована вечером 12 декабря в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза-Алерт» в соцсети «Вконтакте».

«Идет сбор информации. Ожидается выезд», - заявили добровольцы.

Мужчина нуждался в медицинской помощи и был дезориентирован. В течение нескольких часов после распространения ориентировки поиски завершились.

«Найден, жив», - сообщили добровольцы «Лиза-Алерт».

В каком состоянии находится пенсионер, не уточняется.