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Происшествия | Пропавшего под Пензой пенсионера нашли живым

13.12.2019|08:15
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В Пензенской области успешно завершились поиски престарелого мужчины, пропавшего в селе Алферьевка в четверг, 12 декабря.

Информация об исчезновении пенсионера была опубликована вечером 12 декабря в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза-Алерт» в соцсети «Вконтакте».

«Идет сбор информации. Ожидается выезд», - заявили добровольцы.

Мужчина нуждался в медицинской помощи и был дезориентирован. В течение нескольких часов после распространения ориентировки поиски завершились.

«Найден, жив», - сообщили добровольцы «Лиза-Алерт».

В каком состоянии находится пенсионер, не уточняется.

Источник — фото vk.com/la_penza
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