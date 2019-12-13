13.12.2019 | 12:31

Суд лишил жителя Заречного, работавшего в такси, водительских прав за грубое нарушение правил дорожного движения, совершенное в сентябре.

Таксист, везший пассажиров, на улице Фабричной пересек сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения. Это заметил инспектор ДПС, который составил протокол.

При проверке выяснилось: такое правонарушение зареченец совершил уже во второй раз, что карается лишением прав на более длительный срок.

«В суде свою вину таксист не оспаривал, но попытался оправдаться заботой о пассажирах. Он пояснил, что перед его машиной ехала нещадно чадящая и пахнущая соляркой фура. Чтобы клиенты чувствовали себя уютно в салоне его авто, таксист решил фуру обогнать, а сплошную линию якобы не заметил», - пишет портал «Заречье сегодня».

Служители Фемиды не оценили бережное отношение к пассажирам и лишили таксиста права управления транспортом на год.