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Общество | В Пензе полицейские провели для школьников день открытых дверей

13.12.2019|10:13
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В День Конституции Российской Федерации сотрудники полиции провели акцию «День открытых дверей» для десятиклассников средней школы № 52 города Пензы. Их пригласили в региональное управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области, чтобы познакомить со службой стражей порядка.

В начале встречи сотрудники правового отдела регионального управления МВД познакомили школьников с основными положениями Конституции Российской Федерации и объяснили, какую роль они играют в жизни каждого из граждан. Затем для гостей провели экскурсию, на которой рассказали об истории, основных направлениях деятельности, функциях и задачах Госавтоинспекции.

Юным гостям показали патрульный автомобиль, объяснили, как действуют установленные на нем приборы, а затем продемонстрировали вооружение, которое используют дорожные полицейские при исполнении служебных обязанностей.

Не менее интересным для школьников оказался музей, где представлены различные вещи инспекторов, отражена история образования подразделения и его развития до настоящего времени.

В центре автоматической фиксации административных правонарушений десятиклассники узнали о работе комплексов и о том, как происходит процесс обработки данных по нарушениям, выявленным с их помощью.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения детально разъяснил школьникам правила безопасного поведения вблизи проезжей части, а также важность использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Инспектор по работе с личным составом подробно рассказала школьникам об особенностях несения службы и о возможности трудоустройства в Госавтоинспекцию.

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Гость|13.12.2019 10:32|

По какой статье привлекали в открытые двери? По 228-й или 282-й?

Гость|13.12.2019 10:56|

Чё, в СИЗО открыли двери? Ждем-с!

Имя: Гость
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