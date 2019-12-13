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Общество | Кузнечанина наказали за комментарий в соцсети «ВКонтакте»

13.12.2019|16:30
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В четверг, 12 декабря, Кузнецкий районный суд вынес постановление в отношении 30-летнего местного жителя.

В июне 2019 года мужчина разместил в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности.

После проведенной проверки на кузнечанина завели дело об административном правонарушении. Суд назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В ноябре за подобный комментарий 20-летнюю пензячку оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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Гость|13.12.2019 16:43|

Наверняка что то плохое про русских людей написал

Гость|13.12.2019 16:53|

Вконтакте говно на подсосе фсб. 8 лет назад это еще понял и удалился с этой клоаки

Гость|13.12.2019 17:13|

про цыган правду написал

Гость|13.12.2019 17:41|

penzainform.ru писал(a):

Суд назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ.
Интересно в чём заключаются эти обязательные работы? Типа общественных наподобие дворника или работ по озеленению?

Если человек алиментнообязанный, но безработный, то по-закону он должен платить алименты исходя из средней зарплаты по стране. А если человеку назначены обязательные работы то ему тоже на них должны платить з/п не меньше средней по стране? Если меньше то мне кажется что это можно будет рассматривать как явную дискриминацию.

Имя: Гость
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