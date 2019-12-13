13.12.2019 | 16:30

В четверг, 12 декабря, Кузнецкий районный суд вынес постановление в отношении 30-летнего местного жителя.

В июне 2019 года мужчина разместил в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности.

После проведенной проверки на кузнечанина завели дело об административном правонарушении. Суд назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В ноябре за подобный комментарий 20-летнюю пензячку оштрафовали на 10 тысяч рублей.