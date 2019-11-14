Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 ноя 2019|12:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  70.82  |  $  64.37

Общество | 20-летнюю пензячку оштрафовали за комментарий в соцсети

14.11.2019|11:42
Печать

20-летнюю жительницу Пензы наказали за комментарий к посту в социальной сети «ВКонтакте».

В июне 2019 года один из пользователей пожаловался в прокуратуру Железнодорожного района на девушку, эмоционально высказавшуюся о конфликте на национальной почве. Сотрудники провели проверку и возбудили в отношении пензячки дело об административном правонарушении.

В словах девушки усмотрели состав статьи 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц по признакам национальности».

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, горожанку оштрафовали на 10 000 рублей.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!