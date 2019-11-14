14.11.2019 | 11:42

20-летнюю жительницу Пензы наказали за комментарий к посту в социальной сети «ВКонтакте».

В июне 2019 года один из пользователей пожаловался в прокуратуру Железнодорожного района на девушку, эмоционально высказавшуюся о конфликте на национальной почве. Сотрудники провели проверку и возбудили в отношении пензячки дело об административном правонарушении.

В словах девушки усмотрели состав статьи 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц по признакам национальности».

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, горожанку оштрафовали на 10 000 рублей.