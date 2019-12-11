11.12.2019 | 10:40

Рядом с драмтеатром в Пензе, около здания бывшего Мясного пассажа на улице Московской, может появиться летнее кафе. С таким предложением один из предпринимателей пришел на прием в мэрию города во вторник, 10 декабря.

Он рассказал, что открытие объекта позволит создать 120 рабочих мест. Также по проекту планируется благоустроить и озеленить прилегающую территорию.

«Заведение общественного питания предполагается расположить в исторической части города, нужно доработать эскизное предложение и представить его на рассмотрение Градостроительного совета Пензенской области. Проект должен отвечать современным требованиям и вместе с тем соответствовать месту размещения», - ответили ему в администрации.

Изменение внешнего вида улицы Московской у бывшего Мясного пассажа обсуждается не впервые. В сентябре владелец ТЦ «Пассаж», расположенного справа от исторического здания, подал заявление о расширении торгового центра до уровня линии застройки. Однако это предложение не нашло отклика в мэрии Пензы.

Тем не менее на эскизе, представленном предпринимателем 10 декабря, ТЦ «Пассаж» изображен вровень со зданием бывшего Мясного пассажа.