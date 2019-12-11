Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 дек 2019|11:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Ясно |
  70.68  |  $  63.78

Общество | В мэрию поступило предложение открыть летнее кафе у драмтеатра

11.12.2019|10:40
Печать

Рядом с драмтеатром в Пензе, около здания бывшего Мясного пассажа на улице Московской, может появиться летнее кафе. С таким предложением один из предпринимателей пришел на прием в мэрию города во вторник, 10 декабря.

Он рассказал, что открытие объекта позволит создать 120 рабочих мест. Также по проекту планируется благоустроить и озеленить прилегающую территорию.

«Заведение общественного питания предполагается расположить в исторической части города, нужно доработать эскизное предложение и представить его на рассмотрение Градостроительного совета Пензенской области. Проект должен отвечать современным требованиям и вместе с тем соответствовать месту размещения», - ответили ему в администрации.

Изменение внешнего вида улицы Московской у бывшего Мясного пассажа обсуждается не впервые. В сентябре владелец ТЦ «Пассаж», расположенного справа от исторического здания, подал заявление о расширении торгового центра до уровня линии застройки. Однако это предложение не нашло отклика в мэрии Пензы.

Тем не менее на эскизе, представленном предпринимателем 10 декабря, ТЦ «Пассаж» изображен вровень со зданием бывшего Мясного пассажа.

Нужно ли в Пензе еще одно кафе на ул. Московской?

  • Загруза данных
  • Загруза данных
Источник — фото www.penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|11.12.2019 10:59|

penzainform.ru писал(a):

что открытие объекта позволит создать 120 рабочих мест.
Маленькое кафе. Может 12 или 20 раб.мест?

Гость|11.12.2019 11:02|

кто-то верит хапуге.....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!