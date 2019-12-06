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Общество | В ПГУ завершен первый цикл подготовки цифровых волонтеров

06.12.2019|09:26
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Первая группа слушателей, прошедших в Пензенском государственном университете обучение по программе «Новые возможности для каждого» федерального проекта «Образование», получила свидетельства о повышении квалификации.

Все они успешно освоили дополнительную профессиональную программу «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)», которая была реализована на кафедре «Информационное обеспечение управления и производства» ПГУ.

Программа подготовки волонтеров в сфере цифровой грамотности, рассчитанная на 72 академических часа, стала одной из наиболее популярных в комплексе представленных в проекте.

Она включала два блока. Первый заключался в изучении различных электронных сервисов. Слушателям объясняли, как правильно пользоваться интернетом и работать с мобильными приложениями, как создать личный кабинет на портале госуслуг и подать электронное обращение в любое ведомство, что такое виртуальная приемная и какая информация должна быть на сайте государственных органов, а также что мы вправе требовать от чиновников, а что - нет.

Второй блок был посвящен тому, как доступно донести эти знания до населения, предоставляя максимальные возможности и при этом не переходя границ пользовательской безопасности.

«Необходимость проведения такой подготовки вызвана задачами государственных программ «Информационное общество» и «Цифровая экономика РФ». Стране нужны специалисты, способные организовать и провести мероприятия по консультированию граждан в области развития цифровой грамотности. Выпускники программы станут помощниками в деле распространения цифровых сервисов, смогут рассказать и показать их преимущества», - отметила руководитель программы, заведующая кафедрой «Информационное обеспечение управления и производства» ПГУ профессор Людмила Фионова.

Программу подготовку цифровых кураторов прошли около 800 слушателей из числа студентов, преподавателей и сотрудников вуза, а также представителей различных организаций города.

По программе «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» Пензенский государственный университет реализует пять дополнительных образовательных программ: «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», «Правовая грамотность граждан, защита их прав и интересов в условиях цифровой экономики», «Подготовка консультантов в области развития цифровой грамотности населения», «Перспективные материалы и технологии в области машиностроения» и «Интеллектуальные информационные системы». Обучение уже прошли более двух тысяч человек.

«Наш вуз выиграл грант-субсидию в размере чуть более девяти миллионов рублей на повышение квалификации. Еще более четырех миллионов выделено вузом в рамках софинансирования. Первое, что было нами сделано, - разработаны актуальные программы, отражающие тренд цифровизации. Нам также было необходимо повысить квалификацию не менее 20% научно-педагогических работников нашего университета. Мы это сделали. Предполагается, что всего до 2024 года обучение по программам в сфере цифровой экономики пройдут не менее 45 тысяч человек», - прокомментировал проректор по трудоустройству и работе с выпускниками ПГУ Владимир Симагин.

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