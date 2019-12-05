05.12.2019 | 10:02

В Пензенском государственном университете завершается бесплатное обучение на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам. Это стало возможным благодаря выигранному ПГУ гранту в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».

«Всего мы получили около 2 000 заявок. К нам приходят на курсы разные слушатели: это и сотрудники различных министерств и ведомств, и работники районных администраций, и представители промышленных предприятий, а также наши коллеги из детских садов и школ, преподаватели, научные работники и учебно-вспомогательный персонал вузов и колледжей», - отметил директор межотраслевого регионального центра повышения квалификации и дистанционного образования ПГУ Владимир Сазонов.

Курсы в ПГУ ведутся по нескольким программам: «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», «Правовая грамотность граждан, защита их прав и интересов в условиях цифровой экономики», «Подготовка консультантов в области развития цифровой грамотности населения», «Перспективные материалы и технологии в области машиностроения» и «Интеллектуальные информационные системы». Каждая из программ рассчитана на 72 академических часа, часть из них проходит с использованием современных дистанционных технологий обучения. По завершении слушатели проходят тестирование и получают удостоверение о повышении квалификации.

Упор в обучении сделан на тех направлениях, которые сегодня особенно актуальны. «Региональный рынок труда - это дорога с двусторонним движением. К постоянному развитию грамотного специалиста должны стремиться как образовательные учреждения, где он получал образование, так и работодатели. Подобные программы повышения квалификации позволяют оставаться на волне новых знаний и технологий», - прокомментировал ректор ПГУ Александр Гуляков.

В ПГУ уточняют, что программы курсов являются уникальными в своем роде. В них учтены как особенности регионального рынка труда, так и современные тренды развития общества. Занятия проводят наиболее квалифицированные преподаватели - доктора наук Людмила Фионова, Андрей Розен, Сергей Зефиров, Наталья Карнишина, Екатерина Печерская.

Слушатели дают высокую оценку как наполнению программ, так и процессу обучения.

«Дополнительное образование, тем более бесплатное - возможность «прокачать себя», узнать что-то новое. Интересно также и то, что частично занятия проводятся с использованием дистанционных технологий, и в лекции вынесены самые новые научные разработки ведущих ученых вуза», - подчеркнул инженер ПГУ Максим Сафронов.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов - реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.