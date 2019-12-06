06.12.2019 | 17:19

Пензенская строительная группа «Рисан» предоставила потенциальным покупателям уникальную возможность узнать о своих проектах больше на групповых экскурсиях. Компания приглашает жителей ближе познакомиться с объектами.

Теперь пензенцы могут своими глазами оценить все преимущества жилых комплексов, в том числе расположение, транспортную доступность и качество строительства. Им предлагается посетить шоурумы и демоэтажи, отметить продуманность планировок и размеры квартир, насладиться видом из окон.

Кроме того, у участников экскурсий будет отличная возможность узнать обо всем, что их интересует, у компетентных специалистов. Плюс такого формата, в отличие от индивидуального осмотра, в том, что жители из первых уст получат ответы на вопросы не только свои, но и других участников, а значит, узнают и о том, что, возможно, забыли или не догадались узнать.

Руководитель отдела продаж Ирина Борисова рекомендовала жителям не упустить уникальную возможность попасть на бесплатную групповую экскурсию по объекту.

«Никакие фотографии, схемы и видео не сравнятся с живым посещением. Только пройдя по квартире, вы сможете оценить ее реальные габариты, представить, в какой комнате будете принимать гостей и как будут проходить семейные вечера», - рассказала она.

Ирина Борисова уточнила, что строительная группа «Рисан» использует только высококачественные материалы и выполняет работы по самым строгим стандартам.

«Участники экскурсии смогут сами убедиться, что из окон не дует, стены идеально ровные, а радиаторы отопления смонтированы по всем правилам. Думаю, после экскурсии они точно влюбятся в квартиры СГ «Рисан», - добавила руководитель отдела продаж.

Первая экскурсия уже состоялась 5 декабря. Жители узнали больше о ЖК «Новые сады» и, в частности, о 4-м строении. Ирина Борисова и менеджеры отдела продаж рассказали им об отличительных особенностях объекта.

Следующая презентация состоится уже совсем скоро. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (8412) 50-01-87.