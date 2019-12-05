05.12.2019 | 17:42

В четверг, 5 декабря, на заседании антинаркотической комиссии губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что намерен направить обращение в Правительство РФ и Государственную думу с просьбой включить снюсы в список запрещенных веществ.

Присутствовавший на заседании главный врач областной наркологической больницы Юрий Уткин подчеркнул, что проблема со снюсами (никотиносодержащим жевательным табаком) сейчас волнует медиков больше всего.

«Потому что это шаг относительного нашего самого молодого поколения - школьников. Тема развивается именно так, как развивалась в свое время по спайсам, поэтому если мы сумеем эту тему победить, то, чисто теоретически, мы не увидим это поколение наркозависимым. Какая-то структура очень серьезно работает, чтобы зацепить это молодое поколение, сделать их зависимыми сначала от никотина, а потом от более сильных препаратов», - пояснил он.

Губернатор попросил министра здравоохранения Александра Никишина подготовить обращение, основываясь на проведенном анализе и общественном мнении. Глава региона лично его подпишет.

Тревогу Юрий Уткин забил еще в сентябре, когда в одной из школ выявили девять учеников, употребляющих снюсы. Начальник городского управления образования, которому стало известно об этом, заверил, что во всех школах провели разъяснительную работу. Но, по его мнению, должного эффекта не будет, пока жевательный табак не отнесут к запрещенным веществам.