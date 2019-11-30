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Общество | ГИБДД предупредила пензенских водителей и пешеходов о снегопаде

30.11.2019|12:04
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В ближайшие дни в Пензенской области ожидается снегопад, что может привести к образованию наледи на проезжей части.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует водителям повысить внимание и проявлять особую осторожность: правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковые интервалы.

«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - напоминают сотрудники ГИБДД.

Пешеходам в снегопад также стоит усилить бдительность и помнить, что тормозной путь транспорта значительно возрастает.

«Автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», - рекомендует отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|30.11.2019 13:04|

Предупредите и ГАИ.

Гость|30.11.2019 13:05|

Что был включен двигатель,когда он нанёс моему однокласснику удар?

Имя: Гость
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