30.11.2019 | 12:04

В ближайшие дни в Пензенской области ожидается снегопад, что может привести к образованию наледи на проезжей части.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует водителям повысить внимание и проявлять особую осторожность: правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковые интервалы.

«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - напоминают сотрудники ГИБДД.

Пешеходам в снегопад также стоит усилить бдительность и помнить, что тормозной путь транспорта значительно возрастает.

«Автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», - рекомендует отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.