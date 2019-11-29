29.11.2019 | 13:08

В пятницу, 29 ноября, на сессии Пензенской городской думы разгорелись страсти вокруг принятия изменений в генеральный план Пензы.

Начальник управления градостроительства и архитектуры Нина Кутырева напомнила, что генплан действует с 2008 года и в него лишь вносятся изменения, вызванные требованиями времени.

Один из депутатов высказался категорически против, утверждая, что выражает мнение жителей Дегтярного затона. По его словам, хотя генплан предусматривает там зону малоэтажной застройки, в перспективе будут возведены многоэтажки и уникальная природа окажется загублена.

И глава города Владимир Мутовкин, и мэр Андрей Лузгин заверили народного избранника, что этого не произойдет. Однако тот, не внимая увещеваниям, потребовал доработать генплан.

По мнению Андрея Лузгина, выступление небольшого числа горожан против принятия генплана противоречит интересам всех остальных жителей Пензы, поскольку областной центр должен развиваться именно в соответствии с данным документом.

После долгих споров с нарушением регламента (он предусматривал до 10 минут для выступлений) решение было принято. За принятие генплана проголосовали 20 депутатов, против - 12, 1 человек воздержался.

Первое общественное обсуждение генплана прошло в мае, второе состоялось в начале октября. Как сообщила Нина Кутырева, с начала корректировки документа в мэрию поступило более 500 письменных обращений. Все замечания были проанализированы и отправлены проектировщикам.