29.11.2019 | 11:56

Еще одного жителя областного центра оштрафовали за комментарий к посту, размещенному в известной пензенской группе социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники регионального УФСБ, мониторившие интернет, обнаружили, что слова 31-летнего горожанина, которыми он в июне 2019 года прокомментировал пост, нарушают статью 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц по признакам национальности»).

Материалы проверки были направлены в прокуратуру Железнодорожного района. Там возбудили дело об административном правонарушении. В итоге постановлением суда мужчину оштрафовали на 10 000 рублей, рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее за аналогичное правонарушение наказали 20-летнюю жительницу Пензы. В июне 2019 года она эмоционально высказалась в соцсети «ВКонтакте» о конфликте на национальной почве.