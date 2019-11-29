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Общество | Неосторожное высказывание пензенца в соцсети обернулось штрафом

29.11.2019|11:56
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Еще одного жителя областного центра оштрафовали за комментарий к посту, размещенному в известной пензенской группе социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники регионального УФСБ, мониторившие интернет, обнаружили, что слова 31-летнего горожанина, которыми он в июне 2019 года прокомментировал пост, нарушают статью 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц по признакам национальности»).

Материалы проверки были направлены в прокуратуру Железнодорожного района. Там возбудили дело об административном правонарушении. В итоге постановлением суда мужчину оштрафовали на 10 000 рублей, рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее за аналогичное правонарушение наказали 20-летнюю жительницу Пензы. В июне 2019 года она эмоционально высказалась в соцсети «ВКонтакте» о конфликте на национальной почве.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|29.11.2019 12:04|

Дайка угадаю и в том и другом случае пострадали славяне - русские ?

Гость|29.11.2019 12:19|

А когда за такие высказывания будут наказывать чиновников,депутатов и медийных лиц,или для них существует другие законы ???

Гость|29.11.2019 12:23|

"...Сотрудники регионального УФСБ, мониторившие интернет,..."-

-да,поизмельчали внучки Дзержинского! Раньше шпионjв ловили,-теперь в телевизоры пяляться...

Гость|29.11.2019 12:36|

А УФСБ мониторит комментарии здесь? Может уже возьмутся за автомобилистов, которые тут постоянно разжигают ненависть к пешеходам, обзывают их "кеглями" которых можно давить, и прочее?

Гость|29.11.2019 12:37|

Вы дурочка?

Гость|29.11.2019 12:53|

Выискивать тех, кто "неосторожно высказывается" о конфликте, наверное проще, чем предотвратить конфликт?

Гость|29.11.2019 12:53|

Гость писал(a):

А УФСБ мониторит комментарии здесь? Может уже возьмутся за автомобилистов, которые тут постоянно разжигают ненависть к пешеходам, обзывают их "кеглями" которых можно давить, и прочее?
Это может сами пешеходы прикалываются.

Гость|29.11.2019 13:03|

димктатура неизбежн

Имя: Гость
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