27.11.2019 | 08:30

Во вторник, 26 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел личный прием граждан. Одним из тех, кто в этот день обратился к главе региона, стал житель Пензы Константин Уланов.

Мужчина поделился идеей создания музея старины и красивых вещей. По его мнению, он может быть открыт в культурном центре, который строится на улице Ленинградской.

Однако оказалось, что подобный проект могут реализовать на другой площадке.

«Помещения центра не приспособлены для музейного дела. Но мы планируем создать в Пензе «Музей уходящего времени» советской эпохи. Он может быть размещен на площадях бывшего кинотеатра «Москва». Проектно-сметная документация будет готова в конце декабря», - пояснил Иван Белозерцев.

Кинотеатр «Москва» открылся в 1956 году. Фильмы показывали до 1990-х, потом здание перешло в частную собственность, здесь работали бильярдная и клуб, проводились дискотеки. В последнее время помещение оказалось заброшенным.

Пензенские власти не раз говорили, что желают «Москве» лучшей доли.

В 2007-м там предлагали открыть детскую поликлинику. В 2017-м была достигнута договоренность с собственником о передаче здания в областную собственность. После этого власти решили, что на первый этаж бывшего кинотеатра может переехать «Театр Доктора Дапертутто».