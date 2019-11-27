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Общество | В бывшем кинотеатре «Москва» могут открыть «Музей уходящего времени»

27.11.2019|08:30
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Во вторник, 26 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел личный прием граждан. Одним из тех, кто в этот день обратился к главе региона, стал житель Пензы Константин Уланов.

Мужчина поделился идеей создания музея старины и красивых вещей. По его мнению, он может быть открыт в культурном центре, который строится на улице Ленинградской.

Однако оказалось, что подобный проект могут реализовать на другой площадке.

«Помещения центра не приспособлены для музейного дела. Но мы планируем создать в Пензе «Музей уходящего времени» советской эпохи. Он может быть размещен на площадях бывшего кинотеатра «Москва». Проектно-сметная документация будет готова в конце декабря», - пояснил Иван Белозерцев.

Кинотеатр «Москва» открылся в 1956 году. Фильмы показывали до 1990-х, потом здание перешло в частную собственность, здесь работали бильярдная и клуб, проводились дискотеки. В последнее время помещение оказалось заброшенным.

Пензенские власти не раз говорили, что желают «Москве» лучшей доли.

В 2007-м там предлагали открыть детскую поликлинику. В 2017-м была достигнута договоренность с собственником о передаче здания в областную собственность. После этого власти решили, что на первый этаж бывшего кинотеатра может переехать «Театр Доктора Дапертутто».

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Гость|27.11.2019 08:34|

Попам передайте,нет в центре.

Гость|27.11.2019 09:01|

Никому это помещение не нужно и не будет нужно вообще, во-первых оно подвальное, сырость, грязь и сильно запущено и во-вторых, самое главное это "квартира с бабушкой в придачу", там жилые квартиры в здании и это самая огромная проблема, т.к. все решения нужно принимать с согласия собственников со всеми вытекающими обстоятельствами. Если бы не квартиры данное здание уже давно прибрато было, а так просто стоит как жилой дом.

Гость|27.11.2019 09:16|

Великолепно. Раньше был рай, а сейчас ад!

Гость|27.11.2019 09:20|

МУЗЕЙ УХОДЯЩЕГО ВРЕМЕНИ! цирк туда затащат, набережную, танк можно туда поставить. Теплотрассы и бардюры. Будем ходить и любоваться, какое было время не точто нынешнее племя.......

Гость|27.11.2019 09:20|

Музей совка. Прекрасно.

Имя: Гость
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