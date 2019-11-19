21 ноября пензенцев не пустят в здание городской администрации

В четверг, 21 ноября, в Пензе пройдет учебная эвакуация сотрудников городской администрации.
С 9:00 до 12:00 в учреждении не будут работать подразделения, ведущие прием граждан. Входы в здание - как центральный, с площади Маршала Жукова, так и боковой, со стороны ККЗ «Современник», - будут закрыты.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, эвакуация является плановым техническим меропрятием, связанным с проверкой охранно-пожарной сигнализации и системы пожаротушения.
Пензенцев просят заранее планировать время посещения городской администрации.
