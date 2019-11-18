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Общество | В Пензе православные артисты переквалифицируются в сценаристов

18.11.2019|15:00
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В Пензе артисты семейного православного театра переквалифицируются в литераторов: среди них объявлен творческий конкурс «Пиши - 2020».

Семьям, играющим в театре, предлагается написать сценарий спектакля духовно-нравственной направленности по мотивам сказок, фильмов, литературных произведений и исторических событий.

Целями конкурса являются укрепление роли семьи в сохранении и развитии культуры, духовности, преемственности лучших традиций, а также раскрытие творческого потенциала этого коллектива. Конкурс позволяет распространить новые формы семейного досуга и укрепить взаимоотношения ребенка с родителями.

Выполнение творческого задания, по мнению организаторов, поможет реализовать способности, развить художественный вкус, фантазию, трудолюбие и инициативу.

Подведение итогов конкурса состоится 1 февраля 2020 года. Лучший спектакль будет поставлен в семейном православном театре.

А сейчас идут репетиции рождественского спектакля «Морозко», премьера которого состоится 12 января в пензенском ЦКиД.

Семейный православный театр был создан в Пензе в 2019 году. Его открытие отмечалось 4 марта. В конце марта состоялось прослушивание, а уже в начале мая пензенцам была показана военно-патриотическая постановка «Огонь войны души не сжег». 6 октября театр открыл новый сезон «Осенним концертом», в программу которого вошли спектакли, песни и танцы.

Источник — фото с сайта пензенская-епархия.рф
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Гость|18.11.2019 15:52|

В зале биток.аншлаг.

Гость|18.11.2019 15:56|

penzainform.ru писал(a):

духовно-нравственной направленности по мотивам сказок,
Сказ о Попе и его работнике Балде реанимируйте! Народ валом попрёт,а приходу доход!!!

Гость|18.11.2019 15:58|

Актуальней сказки «Приключения Чиполлино» Джанни Родари и «Незнайка на Луне» Николая Носова.

Гость|18.11.2019 15:59|

penzainform.ru писал(a):

А сейчас идут репетиции рождественского спектакля «Морозко»
Деда Мороза заменят на попа?

Гость|18.11.2019 16:06|

«Театр усыпляет христианскую жизнь, уничтожает ее, сообщая жизни христиан характер жизни языческой», — писал святой Иоанн Кронштадтский. Известно, что вплоть до революции актеров даже хоронили за церковной оградой.

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