18.11.2019 | 15:00

В Пензе артисты семейного православного театра переквалифицируются в литераторов: среди них объявлен творческий конкурс «Пиши - 2020».

Семьям, играющим в театре, предлагается написать сценарий спектакля духовно-нравственной направленности по мотивам сказок, фильмов, литературных произведений и исторических событий.

Целями конкурса являются укрепление роли семьи в сохранении и развитии культуры, духовности, преемственности лучших традиций, а также раскрытие творческого потенциала этого коллектива. Конкурс позволяет распространить новые формы семейного досуга и укрепить взаимоотношения ребенка с родителями.

Выполнение творческого задания, по мнению организаторов, поможет реализовать способности, развить художественный вкус, фантазию, трудолюбие и инициативу.

Подведение итогов конкурса состоится 1 февраля 2020 года. Лучший спектакль будет поставлен в семейном православном театре.

А сейчас идут репетиции рождественского спектакля «Морозко», премьера которого состоится 12 января в пензенском ЦКиД.

Семейный православный театр был создан в Пензе в 2019 году. Его открытие отмечалось 4 марта. В конце марта состоялось прослушивание, а уже в начале мая пензенцам была показана военно-патриотическая постановка «Огонь войны души не сжег». 6 октября театр открыл новый сезон «Осенним концертом», в программу которого вошли спектакли, песни и танцы.