15.11.2019 | 10:53

Многие пензенцы, побывавшие в Европе, замечают, что там принято делать вход в подъезд жилого дома прозрачным. В Берлине или Праге такое решение применяется даже в обычных панельных зданиях, не говоря уже о жилье классом выше. Глухие железные двери практически не встречаются, вместо них установлены стеклянные.

Специалисты объяснили, что представляют из себя такие подъезды и применимы ли они в российской действительности, в частности в Пензе.

«Аквариум» позволяет изнутри видеть улицу, снаружи - внутреннюю часть подъезда. Благодаря этому в помещении безопасно и днем практически так же светло, как на открытом пространстве. Это позволяет экономить электроэнергию без риска споткнуться, пока глаза привыкают к полумраку после яркого света.

Кроме того, прозрачные подъезды выглядят более эстетично, чем глухие двери. Подобно большим окнам и стеклянным дверям кафе и ресторанов, они создают ощущение уюта и гостеприимства.

Безопасные подъезды в последнее время набирают популярность и в России. В частности, они станут отличительной особенностью 8-го строения жилого комплекса «Ближняя Веселовка», который возводит строительная группа «Рисан».

На входе в подъезд установлен домофон. Таким образом оформляется трехступенчатая система безопасности, которая включает в себя закрытую территорию на начальном этапе и двери в квартиры - на финишном.

Входы в подъезды 8-го строения ЖК «Ближняя Веселовка» спроектированы на одном уровне с тротуаром, чтобы жителям не приходилось подниматься по ступенькам. Это удобно для велосипедистов, родителей с колясками, пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отличительной особенностью подъезда стала специальная зона для почтовых ящиков. Она расположена напротив входа, а не между первым и вторым этажом, как обычно принято в России. Благодаря этому жильцам первого этажа и почтальонам не придется дополнительно подниматься.

Также в подъезде достаточно места для расположения колясок или велосипедов таким образом, чтобы они никому не мешали и их не пришлось поднимать в квартиру. Кроме того, в новом корпусе предусмотрено всего по три-четыре квартиры на этаже, что дает возможность соседям хорошо знать друг друга.

В 8-м корпусе жилого комплекса еще есть свободные квартиры. Сдача объекта запланирована на 2020 год.