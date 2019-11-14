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Общество | В Пензе хотят увеличить число маршруток № 59

14.11.2019|17:34
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В Пензе рассмотрят вопрос об увеличении количества маршруток № 59. Об этом сообщила начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина на своей странице в Facebook в четверг, 14 ноября.

Как показала проверка, проведенная 13 ноября, самым востребованным является первый рейс автобуса, который отправляется в 7:00. Горожан, желающих им воспользоваться, более чем достаточно.

«Людям надоело влезать в 59-ю маршрутку как в консервную банку», «Пассажиры от безысходности, чтобы не опоздать на работу, готовы втискиваться в переполненную маршрутку, на радость водителям, которые чаще меры не знают», «Раньше хоть пять машин было на этом маршруте, а сейчас одна, и то только утром и вечером», - пожаловались пензенцы.

В связи с этим управление направило ООО «Компания «Дилижанс» письмо о рассмотрении вопроса увеличения числа маршрутных такси № 59.

«Также даны поручения обеспечить ежедневное отображение автобуса на сайте 58bus.ru и в мобильном приложении «Умный транспорт», - добавила Юлия Еремина.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 18 ноября, в первый рейс автобус № 59 будет уходить с конечной «ГПЗ-24» не в 7:00, а в 6:50.

Источник — фото Юлии Ереминой, facebook.com/utis.penza
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Гость|14.11.2019 17:47|

penzainform.ru писал(a):

В связи с этим управление направило ООО «Компания «Дилижанс» письмо о рассмотрении вопроса увеличения числа маршрутных такси № 59.
Так есть же лицензия на перевозку и контракт на маршрут 59, в нем должен быть указан интервал. Нужно не письма писать, а требовать выполнения интеревала.

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