14.11.2019 | 17:34

В Пензе рассмотрят вопрос об увеличении количества маршруток № 59. Об этом сообщила начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина на своей странице в Facebook в четверг, 14 ноября.

Как показала проверка, проведенная 13 ноября, самым востребованным является первый рейс автобуса, который отправляется в 7:00. Горожан, желающих им воспользоваться, более чем достаточно.

«Людям надоело влезать в 59-ю маршрутку как в консервную банку», «Пассажиры от безысходности, чтобы не опоздать на работу, готовы втискиваться в переполненную маршрутку, на радость водителям, которые чаще меры не знают», «Раньше хоть пять машин было на этом маршруте, а сейчас одна, и то только утром и вечером», - пожаловались пензенцы.

В связи с этим управление направило ООО «Компания «Дилижанс» письмо о рассмотрении вопроса увеличения числа маршрутных такси № 59.

«Также даны поручения обеспечить ежедневное отображение автобуса на сайте 58bus.ru и в мобильном приложении «Умный транспорт», - добавила Юлия Еремина.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 18 ноября, в первый рейс автобус № 59 будет уходить с конечной «ГПЗ-24» не в 7:00, а в 6:50.