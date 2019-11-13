13.11.2019 | 16:50

В Пензе проверили работу общественного транспорта, который обслуживает микрорайон ГПЗ-24, Барковку и Ахуны.

Как сообщила на своей странице в соцсети Facebook начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина, во вторник, 12 ноября, интервал движения маршруток и автобусов проверяли на остановке «Автоколонна 1546» на улице Измайлова.

«Наполняемость автобусов не превышала 40% от максимальной вместимости. Выявлены факты незначительных отклонений от установленных интервалов, которые вызваны скоплением стороннего автотранспорта по пути следования автобусов», - отметила чиновница.

В среду, 13 ноября, специалисты проверили работу маршруток № 59 «ГПЗ-24 - ОАО «Пензхиммаш» и не нашли нарушений. Все машины ушли с конечных остановок согласно расписанию.

«Однако в связи со сложной дорожной ситуацией в час пик по улице Кустанайская и в районе железнодорожного переезда систематически происходит нарушение графика движения», - отметила Юрия Еремина.

В связи с этим было принято решение, что с понедельника, 18 ноября, в первый рейс автобус № 59 будет уходить с конечной «ГПЗ-24» не в 7:00, а в 6:50.

«Соответствующая информация будет размещена на остановках общественного транспорта по пути следования маршрута», - добавила чиновница.