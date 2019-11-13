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Общество | В Пензе первая маршрутка № 59 будет выезжать из ГПЗ-24 на 10 минут раньше

13.11.2019|16:50
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В Пензе проверили работу общественного транспорта, который обслуживает микрорайон ГПЗ-24, Барковку и Ахуны.

Как сообщила на своей странице в соцсети Facebook начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина, во вторник, 12 ноября, интервал движения маршруток и автобусов проверяли на остановке «Автоколонна 1546» на улице Измайлова.

«Наполняемость автобусов не превышала 40% от максимальной вместимости. Выявлены факты незначительных отклонений от установленных интервалов, которые вызваны скоплением стороннего автотранспорта по пути следования автобусов», - отметила чиновница.

В среду, 13 ноября, специалисты проверили работу маршруток № 59 «ГПЗ-24 - ОАО «Пензхиммаш» и не нашли нарушений. Все машины ушли с конечных остановок согласно расписанию.

«Однако в связи со сложной дорожной ситуацией в час пик по улице Кустанайская и в районе железнодорожного переезда систематически происходит нарушение графика движения», - отметила Юрия Еремина.

В связи с этим было принято решение, что с понедельника, 18 ноября, в первый рейс автобус № 59 будет уходить с конечной «ГПЗ-24» не в 7:00, а в 6:50.

«Соответствующая информация будет размещена на остановках общественного транспорта по пути следования маршрута», - добавила чиновница.

Источник — фото facebook.com/utis.penza
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Гость|13.11.2019 17:03|

penzainform.ru писал(a):

В среду, 13 ноября, специалисты проверили работу маршруток № 59 «ГПЗ-24 - ОАО «Пензхиммаш» и не нашли нарушений. Все машины ушли
А разве 59 маршрутка не одна?

Гость|13.11.2019 17:10|

Вот это великое достижение!!!!! Премию наверное дадут или медаль???

Гость|13.11.2019 17:19|

Хлопать нужно? И за это Еремина получает зарплату???

Гость|13.11.2019 17:22|

Пипец , столько людей ездит с пересадками в заводской район , а у них все нормально . Людям надоело влазить в 59 маршрутку как в консервную банку. Единственная маршрутка и в ту не уместишься утром. Приезжает полная на остановку автошкола (учебно -курсовой комбинат )

Гость|13.11.2019 17:24|

Как они проверяли мне интересно , не верю что утром в 7.00 кто-то вышел проверять , бред . Реально все не так !!! Ау

Гость|13.11.2019 17:28|

Какие все машины , одна машина утром , одна вечером, может на время проверки их несколько поставили! А по факту люди на работу опаздывают, водители даже маршрута не знают

Гость|13.11.2019 17:29|

Гость писал(a):

Хлопать нужно? И за это Еремина получает зарплату???
Кто только не занимал эту должность,но самая бестолковая это Ерёмина с отрывом,за ней Иванкин.

Имя: Гость
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