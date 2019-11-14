14.11.2019 | 12:36

Осужденные колонии-поселения № 12 в селе Сосновка Бессоновского района сошьют пижамы для Мокшанской районной больницы.

Помимо этого, в заказ, общая сумма которого составила 177 тысяч 200 рублей, входит пошив простыней, наволочек, махровых полотенец и производство матрасов.

Мягкий инвентарь для медучреждения изготовят 17 осужденных, работающих в швейном цехе колонии. В августе для Сосновоборской участковой больницы они сшили постельное белье на общую сумму почти 150 тысяч рублей.

«Тесное взаимодействие с государственными и муниципальными заказчиками и изготовление продукции является одним из основных направлений повышения эффективности трудовой адаптации осужденных и создания дополнительных рабочих мест», - добавили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.