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Общество | В Мокшанской районной больнице появятся пижамы, сшитые осужденными

14.11.2019|12:36
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Осужденные колонии-поселения № 12 в селе Сосновка Бессоновского района сошьют пижамы для Мокшанской районной больницы.

Помимо этого, в заказ, общая сумма которого составила 177 тысяч 200 рублей, входит пошив простыней, наволочек, махровых полотенец и производство матрасов.

Мягкий инвентарь для медучреждения изготовят 17 осужденных, работающих в швейном цехе колонии. В августе для Сосновоборской участковой больницы они сшили постельное белье на общую сумму почти 150 тысяч рублей.

«Тесное взаимодействие с государственными и муниципальными заказчиками и изготовление продукции является одним из основных направлений повышения эффективности трудовой адаптации осужденных и создания дополнительных рабочих мест», - добавили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

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Гость|14.11.2019 13:39|

Пижамы в полосочку?

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