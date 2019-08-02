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Общество | Пензенские осужденные сошьют простыни и полотенца для больницы

02.08.2019|11:35
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В Пензенской области осужденные колонии-поселения № 12 сошьют постельное белье для Сосновоборской участковой больницы.

Заключенные изготовят наволочки, пододеяльники, простыни, пеленки и полотенца по государственному контракту на общую сумму почти 150 тысяч рублей.

До этого содержащиеся в колонии нарушители закона сшили сорочки и бахилы для Пензенского городского родильного дома на 116 тысяч рублей.

«Всего за первое полугодие 2019 года на участке легкой промышленности произведено швейной продукции, оказано услуг на сумму более 500 тысяч рублей, что позволило трудоустроить 14 работников из числа спецконтингента», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Источник — фото www.58.fsin.su
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