13.11.2019 | 11:52

Компания «Ростелеком» подключил скоростной интернет и виртуальную АТС Грабовскому автомобильному заводу (ГРАЗ), расположенному в Бессоновском районе Пензенской области.

Предприятие выпускает специализированные автомобили для перевозки нефтепродуктов. Организация отказалась от аналоговой мини-АТС в пользу облачной телефонии. Теперь она сможет улучшить бизнес-коммуникации с поставщиками комплектующих и покупателями.

«В ассортименте предприятия - более 250 моделей и модификаций бензовозов. Продукция пользуется спросом у заказчиков из различных регионов страны, постоянное взаимодействие с клиентами очень важно. Благодаря виртуальной АТС от «Ростелекома» мы минимизировали число пропущенных звонков и сократили время ожидания ответа», - рассказал исполнительный директор Грабовского автозавода Олег Зимовейский.

Многоканальная телефонная связь на основе облачных технологий позволяет ГРАЗу фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и перераспределять звонки между сотрудниками. При желании можно использовать короткую нумерацию и устанавливать голосовые приветствия. Управление услугой осуществляется через специальный веб-интерфейс.

«Облачные сервисы очень удобны. Они доступны с любого мобильного устройства везде, где есть интернет, их легко подключить. С помощью виртуальной АТС можно объединить несколько офисов как в пределах одного города, так и в разных регионах, связав городские и мобильные номера сотрудников в единую корпоративную сеть. При этом клиенту не нужно покупать дорогостоящее оборудование и тратить средства на его обслуживание», - прокомментировала директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Аксенова.