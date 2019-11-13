13.11.2019 | 16:29

Не из хулиганских, а добрых побуждений перед пешеходными переходами взрослые оставляют послания. Ради безопасности детей на довольно оживленных перекрестках вблизи образовательных учреждений они с помощью трафарета наносят надписи.

Содержание простое: «Возьми ребенка за руку», «Слезь с велосипеда» и «Сними наушники».

«Цель одна - предотвратить возможные трагедии, которые случаются на проезжей части нашего города. Мы неустанно будем проводить такие акции. Хотим предупредить, что дорога не терпит ни разгильдяйства, ни невнимательности. Подходя к проезжей части, надо быть предельно внимательным», - сообщил председатель общественного совета при управлении общественной безопасности области Михаил Шахов.

Это своего рода напоминания о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Рассчитано на взрослых, подростков и детей - на проезжей части все равны.

Родители учеников гимназии № 1 поддерживают это движение и помогают общественникам в их работе.

«В этой школе учатся две дочки, поэтому я каждый раз переживаю. С утра здесь движение очень интенсивное, родители высаживают своих детей, из-за этого создаются затруднения на дороге. Я сильно переживаю по этому поводу», - рассказал Руслан Девяткин.

Около школ, построенных рядом с проезжей частью, установлены «лежачие полицейские», есть дополнительные дорожные знаки и светофоры. Теперь еще появляются и надписи.