13.11.2019 | 17:17

В пятницу, 15 ноября, в Пензе состоится очередное занятие «Школы пациентов». Оно начнется в 15:00 в поликлинике Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко (ул. Богданова/Тамбовская, 53а/32).

Жителей и гостей Пензы ждет встреча с главным ревматологом области Виктором Комаровым. Разговор пойдет о профилактических мероприятиях при ревматических заболеваниях.

«Несвоевременная профилактика и диагностика ревматических заболеваний приводят к системным поражениям внутренних органов - сердца, почек, легких, сосудов. Результат - ранняя инвалидность и сокращение продолжительности жизни», - утверждает Виктор Тимофеевич.

«По традиции до начала лектория в холле первого этажа поликлиники с 13:00 до 15:00 будет действовать площадка центра здоровья. Все желающие смогут определить факторы риска развития ревматических заболеваний, главными из которых являются повышенная масса тела и курение», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Еженедельные встречи со специалистами-медиками стали традиционными для пензенцев. Темы лекций разнообразны: вакцинация против гриппа с прививкой всем желающим, противодействие гипертонии, уход за тяжелобольными.

Цели цикла обучающих лекций - информировать жителей региона о здоровом образе жизни, необходимости регулярных медицинских осмотров и выполнении предписаний. Они отвечают задачам нацпроекта «Демография», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.