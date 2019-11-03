03.11.2019 | 11:54

В четверг, 7 ноября, в Пензе продолжится еженедельный лекторий от главных внештатных специалистов-медиков. На этот раз жителей города ждет встреча со специалистом по паллиативной медицине Венерой Золкорняевой.

Врач даст рекомендации людям, ухаживающим за тяжелобольными. Участники встречи не только узнают основы теории по общению с такими пациентами, но и примут участие в мастер-классе.

К обучению приглашаются все желающие: родственники, соседи, близкие, знакомые людей, страдающих тяжелыми недугами.

Лекция начнется в 15:00 в конференц-зале гериатрического центра областного госпиталя для ветеранов войн по адресу: г. Пенза, проспект Победы, 122Б (вход со стороны ул. Лозицкой).

«С 14:00 здесь же традиционно будет развернута работа центра здоровья, где можно будет измерить артериальное давление, индекс массы тела, определить уровень глюкозы и холестерина в крови. Также пройдет консультативный прием медицинских психологов», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Это уже вторая лекция, на которой людей учат ухаживать за инвалидами и престарелыми гражданами. Предыдущая прошла 17 октября. Они входят в цикл обучающих встреч, которые проводятся для пензенцев и гостей города еженедельно по четвергам.

Темы их самые различные. Так, 3 октября в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко состоялось занятие по вопросам вакцинации против гриппа, после которого все желающие сделали прививку. 10 октября участникам рассказали, как предотвратить и лечить гипертонию.

Цель цикла обучающих лекций - проинформировать жителей региона о здоровом образе жизни, необходимости регулярно осматриваться у врача и выполнять предписания, что отвечает задачам нацпроекта «Демография», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.