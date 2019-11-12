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Общество | В Нижнем Ломове завершается строительство детской поликлиники

12.11.2019|17:10
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В Нижнем Ломове подходит к завершению строительство детской поликлиники, стартовавшее в марте 2019 года. С учетом большой социальной значимости объекта оно велось в сжатые сроки.

«Трехэтажное здание рассчитано на 120 посещений в сутки. Сейчас готовность объекта составляет 95%: ведутся пуско-наладочные работы, монтаж оборудования и сборка мебели. Общая стоимость реализации проекта составила более 130 млн рублей», - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Просьба построить новое здание детской поликлиники для юных жителей районного центра была озвучена на прямой линии с губернатором Иваном Белозерцевым в 2017 году. Глава региона поддержал инициативу.

Кроме того, в Пензенской области ведется капитальный ремонт детской поликлиники Сердобской межрайонной больницы им. Н. А. Настина, предусмотрено строительство учреждений здравоохранения в Пензе и Городе Спутнике.

Кроме того, за 9 месяцев 2019-го в детские больницы и поликлиники поставлено и введено в строй 28 единиц техники на сумму более 63 млн рублей. До конца года планируется поставка еще 10 комплектов.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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