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Общество | В Кузнецке устанавливают детский комплекс за 1,5 млн рублей

12.11.2019|09:42
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В Кузнецке специалисты приступили к монтажу нового детского игрового комплекса. Объект появится в центре города, в сквере между зданиями администрации города и музыкального колледжа.

Как пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии, работы ведутся на средства федерального гранта по благоустройству. Стоимость комплекса составляет 1,5 млн рублей.

Оборудование для детской площадки произведено в России. Его установкой занимается организация, специализирующаяся на таких работах.

По словам подрядчика, монтаж завершится к концу текущей недели.

Источник — Фото пресс-службы администрации г. Кузнецка
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