12.11.2019 | 09:42

В Кузнецке специалисты приступили к монтажу нового детского игрового комплекса. Объект появится в центре города, в сквере между зданиями администрации города и музыкального колледжа.

Как пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии, работы ведутся на средства федерального гранта по благоустройству. Стоимость комплекса составляет 1,5 млн рублей.

Оборудование для детской площадки произведено в России. Его установкой занимается организация, специализирующаяся на таких работах.

По словам подрядчика, монтаж завершится к концу текущей недели.