10.11.2019 | 11:18

Бывшего генерального директора племенного завода «Еланский» оштрафовали за невыдачу зарплаты работникам.

65 сотрудников открытого акционерного общества не видели денег с октября 2018 года по март 2019-го. Общая задолженность перед ними превысила 3 млн рублей. При этом средства у завода имелись, они шли на организационно-хозяйственные нужды.

Доведенные до отчаяния, в марте 2019-го люди пришли на личный прием к руководителю регионального следственного управления СК РФ Дмитрию Матушкину. По его указанию в отношении директора завода возбудили уголовное дело.

В процессе расследования задолженность перед работниками была полностью погашена.

«От обвиняемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом ходатайство удовлетворено, принято решение о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.