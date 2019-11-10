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Общество | Работники завода «Еланский» добились погашения долгов по зарплате

10.11.2019|11:18
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Бывшего генерального директора племенного завода «Еланский» оштрафовали за невыдачу зарплаты работникам.

65 сотрудников открытого акционерного общества не видели денег с октября 2018 года по март 2019-го. Общая задолженность перед ними превысила 3 млн рублей. При этом средства у завода имелись, они шли на организационно-хозяйственные нужды.

Доведенные до отчаяния, в марте 2019-го люди пришли на личный прием к руководителю регионального следственного управления СК РФ Дмитрию Матушкину. По его указанию в отношении директора завода возбудили уголовное дело.

В процессе расследования задолженность перед работниками была полностью погашена.

«От обвиняемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом ходатайство удовлетворено, принято решение о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

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