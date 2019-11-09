09.11.2019 | 11:43

Жительница Кузнецка Валентина Бондарь откликнулась на просьбу сотрудников городского музея воинской славы предоставить фронтовые письма для электронного копирования. Она передала единственное сохранившееся в семье письмо от ее дяди Михаила Гавриловича Карпова.

«Письмо берегла всю жизнь сестра Михаила Гавриловича Анна Гавриловна. Оно написано 12 мая 1942 года во время пребывания Михаила в артиллерийской учебной части в Саратовской области. В январе 1943 года Михаил погиб в бою под Воронежем. Двадцатилетним молоденьким парнишкой он навсегда остался в памяти всех родственников. А письмо, единственная связующая нить с прошлым, с любимым сыном, братом и дядей, вот уже более 70 лет считается самой большой семейной драгоценностью», - рассказали сотрудники музея.

В письме Михаил рассказывает, как радовался весточке из дома («даже плясал»), просит прислать сухарей, табаку, бумаги для писем и фотокарточки родных - «на долгую память, а может быть, и навсегда».

Для того чтобы сберечь оригинал, родственники погибшего бойца переписали письмо и читали только копию.

К 75-летию Победы письмо бойца будет представлено в экспозиции отдела воинской славы, а электронную копию разместят в информационной части мультимедийного комплекса «Дорога памяти» в главном храме Вооруженных сил России.

«Сотрудники музея обращаются ко всем кузнечанам с просьбой поделиться бесценными семейными реликвиями - фронтовыми письмами - и таким образом сохранить память о предках, об отцах и дедах и донести ее до наших потомков», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Письма с фронта предлагается принести в музей по адресу: ул. Московская, 53. Справки можно получить по телефону 8 (84157) 3-25-51.