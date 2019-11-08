08.11.2019 | 16:32

В пятницу, 8 ноября, Владимир Керханаджев оставил пост председателя Пензенского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Почетному гражданину Пензы торжественно вручили памятный подарок и благодарственный адрес от руководителей города.

«Все выступающие - а их было немало - от души желали Владимиру Керханаджеву крепкого здоровья, долголетия, энергии и оптимизма, высказывая просьбу не оставлять без своего внимания и мудрых советов организацию», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

Владимир Керханаджев - участник Сталинградского сражения, битвы на Курско-Орловской дуге. Он лично обезвредил около двух тысяч мин и других взрывных устройств, освобождал Латвию.

С 1972 года он живет и работает в Пензе, с 2012 года руководил городским советом ветеранов.

3 августа 2019 года Владимир Керханаджев отпраздновал 95-й день рождения.