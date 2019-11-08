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Общество | Владимир Керханаджев покинул пост руководителя совета ветеранов Пензы

08.11.2019|16:32
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В пятницу, 8 ноября, Владимир Керханаджев оставил пост председателя Пензенского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Почетному гражданину Пензы торжественно вручили памятный подарок и благодарственный адрес от руководителей города.

«Все выступающие - а их было немало - от души желали Владимиру Керханаджеву крепкого здоровья, долголетия, энергии и оптимизма, высказывая просьбу не оставлять без своего внимания и мудрых советов организацию», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

Владимир Керханаджев - участник Сталинградского сражения, битвы на Курско-Орловской дуге. Он лично обезвредил около двух тысяч мин и других взрывных устройств, освобождал Латвию.

С 1972 года он живет и работает в Пензе, с 2012 года руководил городским советом ветеранов.

3 августа 2019 года Владимир Керханаджев отпраздновал 95-й день рождения.

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Гость|08.11.2019 16:55|

ну наконец то.

Гость|08.11.2019 16:56|

Директор московского центра культуры запретила детскую постановку по мотивам "Приключений Чиполлино", испугавшись политической сатиры

Гость|08.11.2019 16:59|

Это тот который поддержал разгон детей с горки у памятника?! Не забудем, не простим.

Гость|08.11.2019 17:04|

Он самый...

Гость|08.11.2019 17:08|

вашим детям дай волю и они на ваших могилах плясать будут

Гость|08.11.2019 17:11|

а вместо подарка нельзя ветерану помочь с обменом квартиры на 5 этаже без лифта?ему 95 лет подниматься очень трудно

Гость|08.11.2019 17:11|

Гость писал(a):

Директор московского центра культуры запретила детскую постановку по мотивам "Приключений Чиполлино",
И правильно сделала, он неадекват:

"Подростки не виноваты, что актуальность данного произведения растет с каждым днем. И что кто-то был невнимателен при отборе материала на фестиваль, где не нужен актуальный театр. Мне кажется- политическая сатира, как жанр, в стране пока не запрещена?" - написал Таттари.

- Просто дурачок, очевидно же.

Гость|08.11.2019 17:13|

Гость писал(a):

а вместо подарка нельзя ветерану помочь с обменом квартиры на 5 этаже без лифта?ему 95 лет подниматься очень трудно
А что за помощь то нужна? Муниципальное жильё на первом этаже? Так без проблем, эту квартиру сдаёт другую получает.

Гость|08.11.2019 17:18|

Гость писал(a):

вашим детям дай волю и они на ваших могилах плясать будут
А вашим? Вы кто такой с другими детьми?

Гость|08.11.2019 17:21|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
а вместо подарка нельзя ветерану помочь с обменом квартиры на 5 этаже без лифта?ему 95 лет подниматься очень трудно
А что за помощь то нужна? Муниципальное жильё на первом этаже? Так без проблем, эту квартиру сдаёт другую получает.
Масса желающих не пожилого возраста уйти с первого этажа на 5-й. Наверху никто по потолку не ходит, фекалкой и водой не топит, потолок насквозь не сверлит, на площадке не мусорит, не мочится, в дверь случайно не ломится

Гость|08.11.2019 17:28|

Гость писал(a):

вашим детям дай волю и они на ваших могилах плясать будут
нам уже будет все равно, пусть пляшут и танцуют

Гость|08.11.2019 17:37|

Какой он ветеран он не воевал был в тылу.

Имя: Гость
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