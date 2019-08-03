03.08.2019 | 16:53

Губернатор Иван Белозерцев начал церемонию чествования юбиляра с того, что зачитал телеграмму от главы государства, который поздравил председателя городского совета ветеранов Владимира Керханаджева с 95-летием.

«Всегда служил, служу и буду служить до конца своих дней нашей России!» - ответил Владимир Керханаджев.

Губернатор по случаю дня рождения наградил фронтовика орденом за заслуги перед Пензенской областью II степени. Владимир Керханаджев - участник Сталинградского сражения, Курско-Орловской битвы, лично обезвредил около двух тысяч мин и других взрывных устройств, освобождал Латвию.

С 1972 года он живет и работает в Пензе. И теперь, несмотря на свой более чем солидный возраст, продолжает активно участвовать в общественной жизни. Владимир Керханаджев - лицо ветеранского движения города на Суре, почетным гражданином которого он является.

«Потому что вы символ патриотизма, символ Победы, символ любви к Родине, символ среди наших ветеранов, символ стойкости, просто молодец!» - подчеркнул Иван Белозерцев.

После официальных поздравлений, которые виновник торжества принимал в правительстве области, участники церемонии немного посидели за чашкой чая и послушали воспоминания ветерана о Великой Отечественной войне.