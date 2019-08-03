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Общество | Председателя городского совета ветеранов поздравили с 95-летием

03.08.2019|16:53
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Губернатор Иван Белозерцев начал церемонию чествования юбиляра с того, что зачитал телеграмму от главы государства, который поздравил председателя городского совета ветеранов Владимира Керханаджева с 95-летием.

«Всегда служил, служу и буду служить до конца своих дней нашей России!» - ответил Владимир Керханаджев.

Губернатор по случаю дня рождения наградил фронтовика орденом за заслуги перед Пензенской областью II степени. Владимир Керханаджев - участник Сталинградского сражения, Курско-Орловской битвы, лично обезвредил около двух тысяч мин и других взрывных устройств, освобождал Латвию.

С 1972 года он живет и работает в Пензе. И теперь, несмотря на свой более чем солидный возраст, продолжает активно участвовать в общественной жизни. Владимир Керханаджев - лицо ветеранского движения города на Суре, почетным гражданином которого он является.

«Потому что вы символ патриотизма, символ Победы, символ любви к Родине, символ среди наших ветеранов, символ стойкости, просто молодец!» - подчеркнул Иван Белозерцев.

После официальных поздравлений, которые виновник торжества принимал в правительстве области, участники церемонии немного посидели за чашкой чая и послушали воспоминания ветерана о Великой Отечественной войне.

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Гость|03.08.2019 18:45|

Ещё медалька прибавилась. Вот только ниодной фронтовой нет,одни юбилейки.

Гость|03.08.2019 18:48|

Не России он слукжит, а власти жуликов и воров прислуживает.

Гость|03.08.2019 18:49|

Продали в 2016 году санаторий им. Кирова вместе с корпусом бывшего в Великую Отечественную войну эвакогоспиталя № 2772, с которого содрали мемориальную табличку. 9 Мая, в День Победы, этот корпус умышленно подожгли, а потом разобрали. Лицемерие единорастов зашкаливает. А Херканаджев даже слова не пикнул.

Гость|03.08.2019 18:50|

Гость писал(a):

Продали в 2016 году санаторий им. Кирова
Он никогда и не был санаторием.

Гость|03.08.2019 18:55|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Продали в 2016 году санаторий им. Кирова
Он никогда и не был санаторием.
Ты бредишь...

Гость|03.08.2019 19:04|

когда кончилась война ему было 21- когда успел ????????????

Гость|03.08.2019 19:18|

Мне кажется ряженый. Нет доказательств его подвигов.

Гость|03.08.2019 19:18|

Его бы на штык нож бы ветераны насадили которые воевали!а он баб щупал на зифе.

Гость|03.08.2019 19:20|

Обезвредил около 2 тысяч мин ? Откуда эта сказка ? Кто счёт вёл ?

Гость|03.08.2019 19:21|

А может и сыл лейтенанта Шмитта ?

Гость|03.08.2019 19:22|

Значки он любит,этого не отнять.

Гость|03.08.2019 19:23|

Он поддержал выкинуть с Советской площади Стелу героям ВОВ и Труда?

Гость|03.08.2019 19:23|

Бандеровец

Гость|03.08.2019 19:25|

Это не медали а значки как у казаков Любо.

Гость|03.08.2019 19:26|

Если он такой ветеран, где у него наградной в штанах.

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