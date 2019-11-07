В ноябре в Заречном ярмарки выходного дня будут проходить каждую субботу. Как сообщили в пресс-службе администрации закрытого города, такое решение принял глава города Олег Климанов.
Ярмарочный сезон стартовал в Заречном 19 октября. Было решено, что торговые дни организуют раз в две недели, в том числе 2, 16 и 30 ноября. Но теперь по многочисленным просьбам зареченцев они будут проводиться еженедельно. Ближайший день ярмарки 9 ноября.
В торговые дни свои товары привозят представители 19 районов Пензенской области и Заречного. Горожанам предлагают мясо, птицу, рыбу, сыр, крупы, овощи, фрукты, мед, кондитерские изделия и многое другое.
Местом проведения ярмарки выходного дня по-прежнему остается Озерская улица на участке между проспектом 30-летия Победы и Заречной. Время торговли - с 8:00 до 15:00.
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