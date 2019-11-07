07.11.2019 | 13:26

В ближайшие три года троллейбусный парк Пензы обновляться не будет. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила начальник управления транспорта и связи города Юлия Еремина.

Чиновница ответила на вопрос пользователя, обеспокоенного нынешним состоянием «рогатых» машин, когда в областном центре появятся новые троллейбусы.

«Проектом бюджета города на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов денежные средства на приобретение подвижного состава наземного электрического транспорта не предусмотрены», - разъяснила Юлия Еремина.

Она добавила, что имеющиеся троллейбусы будут ремонтировать.

Вопрос о сохранении и развитии городского электротранспорта стоит уже давно, так же как и вопрос его обновления. Одна из последних партий троллейбусов поступила в Пензу в 2012 году.

Проблема упирается в деньги. Электротранспорт за последние 5-7 лет значительно сдал свои позиции автобусам и маршруткам, став средством передвижения для тех, кто никуда не торопится.

В марте 2019 года на сессии городской думы зашла речь о том, что для оптимальной работы троллейбусов в Пензе требуется 532 миллиона рублей, которых нет.

«Мы должны каким-то образом увеличить объем перевозок. А это значит, мы должны так спланировать работу перевозчиков, чтобы у нас муниципальный транспорт - электротранспорт - существовал, развивался и не был таким напряжным для бюджета», - отметила тогда председатель контрольно-счетной палаты Пензы Елизавета Кошель.

Сделать это без обновления и пополнения парка машин представляется затруднительным. В настоящее время в будни на маршруты выходит 56 троллейбусов, в выходные - 32.