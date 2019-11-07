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Общество | Пензенцам еще долго придется ждать новых троллейбусов

07.11.2019|13:26
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В ближайшие три года троллейбусный парк Пензы обновляться не будет. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила начальник управления транспорта и связи города Юлия Еремина.

Чиновница ответила на вопрос пользователя, обеспокоенного нынешним состоянием «рогатых» машин, когда в областном центре появятся новые троллейбусы.

«Проектом бюджета города на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов денежные средства на приобретение подвижного состава наземного электрического транспорта не предусмотрены», - разъяснила Юлия Еремина.

Она добавила, что имеющиеся троллейбусы будут ремонтировать.

Вопрос о сохранении и развитии городского электротранспорта стоит уже давно, так же как и вопрос его обновления. Одна из последних партий троллейбусов поступила в Пензу в 2012 году.

Проблема упирается в деньги. Электротранспорт за последние 5-7 лет значительно сдал свои позиции автобусам и маршруткам, став средством передвижения для тех, кто никуда не торопится.

В марте 2019 года на сессии городской думы зашла речь о том, что для оптимальной работы троллейбусов в Пензе требуется 532 миллиона рублей, которых нет.

«Мы должны каким-то образом увеличить объем перевозок. А это значит, мы должны так спланировать работу перевозчиков, чтобы у нас муниципальный транспорт - электротранспорт - существовал, развивался и не был таким напряжным для бюджета», - отметила тогда председатель контрольно-счетной палаты Пензы Елизавета Кошель.

Сделать это без обновления и пополнения парка машин представляется затруднительным. В настоящее время в будни на маршруты выходит 56 троллейбусов, в выходные - 32.

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Гость|07.11.2019 13:37|

Зачем нам новые троллейбусы? Лучше ежегодно миллиарды из бюджета расходовать на обновление автопарка Дилижанса и Меркурия, чем иметь городской муниципальный транспорт. Время социализма закончилось, перешли назад в капитализм

Гость|07.11.2019 13:40|

Как же можно увеличить объём перевозок, не приобретая новых троллейбусов? Тот хлам, что сейчас есть в парке, вечно ремонтировать невозможно, всему есть предел! Поэтому люди на троллейбусах не ездят. Качество подготовки водителей этого вида транспорта тоже надо улучшить.

Гость|07.11.2019 13:41|

penzainform.ru писал(a):

«Проектом бюджета города на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов денежные средства на приобретение подвижного состава наземного электрического транспорта не предусмотрены», - разъяснила Юлия Еремина.
В связи с этим возникает резонный воппрос: если деньги на обновление автопарка бюджетом не предусмотрены, зачем нам тогда содержать целое управление транспорта города. Сократить в 2019 году за ненадобностью!

Гость|07.11.2019 13:44|

а где 100 автобусов???

Гость|07.11.2019 13:45|

Дождемся только вместе с новым губернатором.

Гость|07.11.2019 13:46|

Гость писал(a):

Зачем нам новые троллейбусы? Лучше ежегодно миллиарды из бюджета расходовать на обновление автопарка Дилижанса и Меркурия, чем иметь городской муниципальный транспорт. Время социализма закончилось, перешли назад в капитализм
Гость писал(a):
Зачем нам новые троллейбусы? Лучше ежегодно миллиарды из бюджета расходовать на обновление автопарка Дилижанса и Меркурия, чем иметь городской муниципальный транспорт. Время социализма закончилось, перешли назад в капитализм
Меркурий-то, ладно. Хотя бы капитально обновился. А Дилижанс, если и обновляется - то на такой же списаный забугорхлам.

Гость|07.11.2019 13:47|

penzainform.ru писал(a):

став средством передвижения для тех, кто никуда не торопится.
они еле едут, у них колеса того гляди отвалятся. купите новые - поедут быстрее, будут востребованнее!

Гость|07.11.2019 13:48|

Не нужна эта грязь вовсе, это самый грязный вид транспорта! Это линейный транспорт который преступно допускать в центр города. Можно оставить по окраинам пяток штук, но не более.

Гость|07.11.2019 13:53|

Даешь электробусы!

Гость|07.11.2019 13:54|

Гость писал(a):

Даешь электробусы!
Без заезда в центр города!

Гость|07.11.2019 14:13|

Почему в прошлом году Дилижанс отказался от троллейбуса? Они могли бы купить Б/У импортные троллейбусы.

Гость|07.11.2019 14:15|

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