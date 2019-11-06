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Общество | В Пензенской области планируют уменьшить прожиточный минимум

06.11.2019|11:47
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На сайте правительства Пензенской области размещен проект постановления, устанавливающего прожиточный минимум за III квартал текущего года. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, средняя величина прожиточного минимума за август, сентябрь и октябрь равняется 9 179 рублям. Для сравнения: в II квартале этот показатель составил 9 544 рубля, в I - 9 447 рублей.

Что касается дифференциации прожиточного минимума по социально-демографическим группам, то для трудоспособного населения он составит 9 953 рубля, для пенсионеров - 7 629, для детей - 9 420. В II квартале эти показатели равнялись соответственно 10 341, 7 929 и 9 817 рублям.

В эти суммы входит стоимость потребительской корзины (продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг) и расходы по обязательным платежам и сборам.

Предполагается, что средняя стоимость потребительской корзины составила 8 582 рубля: для трудоспособных жителей области - 8 855, для пенсионеров - 7 629, для детей - 9 420 рублей.

Также в проекте указывается стоимость минимального набора продуктов питания: средняя - 4 152 рубля, для трудоспособного населения - 4 284, для пенсионеров - 3 691, для детей - 4 557 рублей.

На непродовольственные товары предусматривается в среднем 2 204 рубля, на услуги - 2 226 рублей.

Расходы по обязательным платежам и сборам подразумеваются только у трудоспособного населения и составят 1 098 рублей, а в среднем на душу населения этот показатель равняется 597 рублям.

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Гость|06.11.2019 12:00|

И правда, зажрались...

Гость|06.11.2019 12:05|

Не, ну реально: как в магазин ни зайдешь, цены все ниже и ниже. Скоро вообще задарма раздавать будут, а то еще и приплачивать начнут.

Гость|06.11.2019 12:08|

Воровская погань бесчинствует ! А ведь каждый из тех кто эту мерзость подписывал только обедает на пол этой суммы.

Гость|06.11.2019 12:09|

Стадо должно покорно стоять в стойле.терпеть,каяться,страдать.В другой жизни зачтёцца

Гость|06.11.2019 12:11|

молодцы !!!!

Гость|06.11.2019 12:15|

Где там тот дурачок который вчера утверждал как тяжко живётся американским пенсионерам ? Как пенсионеру прожить на penzainform.ru писал(a):

для пенсионеров - 3 691,
целый месяц ???

Гость|06.11.2019 12:16|

50$ на питание в месяц. Приплыли товарищи. Это уже на уровне Кении и Уганды.

Гость|06.11.2019 12:19|

В ИТК на 160руб. в сутки кормят, не шведский стол, но всё же. Не зря многие рвутся подсесть на казённый харч, плюс кров, никакого кап.ремонта и мусора.

Гость|06.11.2019 12:23|

Белозерцев и команда себе зарплату пусть до прожиточного минимума.

Гость|06.11.2019 12:26|

Вот дают, везде повышается, в Пензе понижается. Это как? Чтобы меньше платить пенсионерам?

Гость|06.11.2019 12:28|

3 691р. ну а что, всё по граммулькам рассчитано ..если не пить, не курить, не бриться, не стричься, не покупать новое исподнее ...ну ближе к житию Робинзона Крузо, то можно ..как-то зависнуть на земле, не склеить ласты.

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