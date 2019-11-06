06.11.2019 | 11:47

На сайте правительства Пензенской области размещен проект постановления, устанавливающего прожиточный минимум за III квартал текущего года. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, средняя величина прожиточного минимума за август, сентябрь и октябрь равняется 9 179 рублям. Для сравнения: в II квартале этот показатель составил 9 544 рубля, в I - 9 447 рублей.

Что касается дифференциации прожиточного минимума по социально-демографическим группам, то для трудоспособного населения он составит 9 953 рубля, для пенсионеров - 7 629, для детей - 9 420. В II квартале эти показатели равнялись соответственно 10 341, 7 929 и 9 817 рублям.

В эти суммы входит стоимость потребительской корзины (продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг) и расходы по обязательным платежам и сборам.

Предполагается, что средняя стоимость потребительской корзины составила 8 582 рубля: для трудоспособных жителей области - 8 855, для пенсионеров - 7 629, для детей - 9 420 рублей.

Также в проекте указывается стоимость минимального набора продуктов питания: средняя - 4 152 рубля, для трудоспособного населения - 4 284, для пенсионеров - 3 691, для детей - 4 557 рублей.

На непродовольственные товары предусматривается в среднем 2 204 рубля, на услуги - 2 226 рублей.

Расходы по обязательным платежам и сборам подразумеваются только у трудоспособного населения и составят 1 098 рублей, а в среднем на душу населения этот показатель равняется 597 рублям.