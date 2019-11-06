06.11.2019 | 18:23

Пензенский монумент вождю мирового пролетариата отметил юбилей. Ровно 60 лет назад шестиметровую бронзовую фигуру Ленина установили в сквере напротив Дома Советов.

Маргарите Сергеевне - 90, ее сестре Татьяне Ивановне - 80. Женщины, к сожалению, не видели, как революционера водрузили на постамент.

«Я не присутствовала здесь. Появился, а когда точно - не представляю», - отметила Маргарита Сергеевна.

«Зато помним, как демонстрации здесь шли, трибуна стояла. Радость была у нас на всю жизнь», - рассказала Татьяна Ивановна.

По улице Московской прогуливается в основном молодежь, которая не застала события тех далеких дней. Да и кем был Владимир Ильич, юные пензенцы представляют плохо.

«Он человек, который дал народу то, чего не могли дать до этого представители правительства», - сообщил молодой человек.

«Не знаю ничего. Я просто потерянное поколение: играю в компьютерные игры, мне вообще ничего не интересно, живу в социальной сети», - признался пензенец.

А вот жителям Поднебесной лысоватый мужчина с кепкой в руке хорошо знаком. Они его сравнивают со своим вождем.

У «Ростка» 6 ноября тоже праздник - ему исполнилось 52 года. Жители дома № 74 на улице Урицкого из окон своих квартир фотографировали процесс установки 25-метровой стелы. В одном из подъездов многоэтажки появилась даже целая галерея. На снимках запечатлены основные этапы строительства центральной части города.

В 2017-м, в день 100-летия Октябрьской революции, тайник в монументе Славы вскрыли и достали капсулу с посланием потомкам. А чуть меньше чем через год замуровали новое письмо, текст которого обнародуют в 2063-м.