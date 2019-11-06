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Общество | В Пензе бронзовой фигуре Ленина исполнилось 60 лет

06.11.2019|18:23
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Пензенский монумент вождю мирового пролетариата отметил юбилей. Ровно 60 лет назад шестиметровую бронзовую фигуру Ленина установили в сквере напротив Дома Советов.

Маргарите Сергеевне - 90, ее сестре Татьяне Ивановне - 80. Женщины, к сожалению, не видели, как революционера водрузили на постамент.

«Я не присутствовала здесь. Появился, а когда точно - не представляю», - отметила Маргарита Сергеевна.

«Зато помним, как демонстрации здесь шли, трибуна стояла. Радость была у нас на всю жизнь», - рассказала Татьяна Ивановна.

По улице Московской прогуливается в основном молодежь, которая не застала события тех далеких дней. Да и кем был Владимир Ильич, юные пензенцы представляют плохо.

«Он человек, который дал народу то, чего не могли дать до этого представители правительства», - сообщил молодой человек.

«Не знаю ничего. Я просто потерянное поколение: играю в компьютерные игры, мне вообще ничего не интересно, живу в социальной сети», - признался пензенец.

А вот жителям Поднебесной лысоватый мужчина с кепкой в руке хорошо знаком. Они его сравнивают со своим вождем.

У «Ростка» 6 ноября тоже праздник - ему исполнилось 52 года. Жители дома № 74 на улице Урицкого из окон своих квартир фотографировали процесс установки 25-метровой стелы. В одном из подъездов многоэтажки появилась даже целая галерея. На снимках запечатлены основные этапы строительства центральной части города.

В 2017-м, в день 100-летия Октябрьской революции, тайник в монументе Славы вскрыли и достали капсулу с посланием потомкам. А чуть меньше чем через год замуровали новое письмо, текст которого обнародуют в 2063-м.

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Гость|06.11.2019 18:58|

Ленин жил,

Ленин жив,Ленин будет жить!!!

Гость|06.11.2019 19:23|

Ленин кыш,Ленин пыш,Ленин таптомыш))

Гость|06.11.2019 19:24|

Открыт 6 ноября 1959 года.

Авторы: скульптор Е. В. Вучетич и архитектор Н. Ф. Бровкин.

Гость|06.11.2019 19:31|

Ленин и сейчас жалеет всех живых

Гость|06.11.2019 19:50|

Не пора ли памятник на пенсию по выслуге лет?

Гость|06.11.2019 19:53|

Да он тебя переживёт.

Гость|06.11.2019 20:00|

Ленин дал возможность,большинству здесь сидящим,читать и печатать текст.Не будь Ленина более 50% до сих пор бы попам и боярам штаны стирали.Хотя сейчас много,кто жуликам и ворам зады языками нашлифовывают.

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