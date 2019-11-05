05.11.2019 | 18:00

Около дома № 1 на улице Космонавтов в городе Каменке появилась современная игровая площадка для юных жителей многоэтажек.

«Хорошую работу сделали: и дворовую территорию, и покрытие на детских площадках резиновое, - в соответствии с теми требованиями, которые на сегодняшний день установлены», - рассказал и. о. главы администрации г. Каменки Сергей Рылякин.

В Каменке продолжается реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного указом Президента РФ Владимира Путина.

За три года там благоустроены дворы 47 многоквартирных жилых домов, заасфальтировано около 60 тысяч квадратных метров, построены три детские площадки и приведены в порядок общественные территории.

«Сделано все оперативно, быстренько, нас особо не утруждали этим. Помогали, конечно, мы сами потом: в благоустройстве участвовали, привозили землю, сажали цветы, все выравнивали.

Дети очень довольны, их у нас много. Асфальтом довольны, дороги везде у нас здесь хорошие сделали, так что мы до магазина дойдем, все прекрасно. Нас все устраивает», - отметила жительница дома № 1 на ул. Космонавтов Лидия Ерганова.

«Претензий не имеем. То, что я просила, сделали, даже небольшую площадку отдыха заасфальтировали. Мы очень благодарны», - добавила старшая по дому № 10 на ул. Чернышевского Наталья Сергеева.

Старания взрослых сразу же оценили дети. Особенно им понравился один из аттракционов.

«Можно и покататься, и лечь, например, когда набегался», - поделилась жительница Каменки Динара.

Некоторые работы выполнялись на условиях софинансирования - при участии жильцов и муниципалитета. По инициативе губернатора, при благоустройстве территории необходимо учитывать мнения жителей региона.