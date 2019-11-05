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Общество | В Бессоновке драчуны постеснялись выяснять отношения при женщине

05.11.2019|13:14
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Ночь на вторник, 5 ноября, выдалась для жительницы одного из домов на улице Кирова в Бессоновке беспокойной. Около 1:00 ее разбудил непонятный шум.

Женщина вышла на улицу и увидела, как возле дома дерутся двое мужчин. Заметив сельчанку, агрессоры быстро скрылись, а она набрала телефон 02.

К дому на Кирова оперативно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Встретившая стражей порядка хозяйка описала приметы драчунов, и бойцы приступили к их поиску.

«Граждане, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, были задержаны. Как оказалось, они не хотели выяснять отношения на виду у всех, поэтому решили спрятаться во дворе одного из домов. Для дальнейшего разбирательства их доставили в полицию», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по пензенской области
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Гость|05.11.2019 13:39|

Какие воспитанные однакж драчуны.:-DDD

Гость|05.11.2019 13:39|

Дерущихся поймали. А дрочунов?

Имя: Гость
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