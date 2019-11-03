03.11.2019 | 15:04

137 нарушений правил заготовки древесины, 49 - соблюдения норм санитарной безопасности в лесах, 66 - пожарной безопасности - такие цифры приводились на видеоконференции с лесничествами, которая прошла в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в пятницу, 1 ноября.

Всего же с начала текущего года в регионе выявлено 350 нарушений лесного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на совещании особое внимание уделялось подведению итогов пожароопасного и лесокультурного сезона в Пензенской области. Также обсуждалась уборка насаждений, прилегающих к автодорогам федерального и местного значения.

Нарушения в сфере лесного хозяйства неоднократно обсуждались в правительстве области. В частности, на совещании, которое прошло в сентябре, была приведена статистика: если в 2012 году сумма ущерба от незаконных порубок в области составила около 20 млн рублей, то в 2018-м - почти 130 млн. Тогда губернатор Иван Белозерцев потребовал, чтобы расследование по выявленным фактам проводилось в кратчайшие сроки.

Также глава региона неоднократно поднимал вопрос о расчистке и уборке лесополос, расположенных вдоль дорог. Иван Белозерцев неоднократно предъявлял претензии к качеству этих работ.