Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|3 ноя 2019|16:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Ясно |
  71.28  |  $  63.89

Общество | В Пензенской области зарегистрировано 350 нарушений лесного законодательства

03.11.2019|15:04
Печать

137 нарушений правил заготовки древесины, 49 - соблюдения норм санитарной безопасности в лесах, 66 - пожарной безопасности - такие цифры приводились на видеоконференции с лесничествами, которая прошла в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в пятницу, 1 ноября.

Всего же с начала текущего года в регионе выявлено 350 нарушений лесного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на совещании особое внимание уделялось подведению итогов пожароопасного и лесокультурного сезона в Пензенской области. Также обсуждалась уборка насаждений, прилегающих к автодорогам федерального и местного значения.

Нарушения в сфере лесного хозяйства неоднократно обсуждались в правительстве области. В частности, на совещании, которое прошло в сентябре, была приведена статистика: если в 2012 году сумма ущерба от незаконных порубок в области составила около 20 млн рублей, то в 2018-м - почти 130 млн. Тогда губернатор Иван Белозерцев потребовал, чтобы расследование по выявленным фактам проводилось в кратчайшие сроки.

Также глава региона неоднократно поднимал вопрос о расчистке и уборке лесополос, расположенных вдоль дорог. Иван Белозерцев неоднократно предъявлял претензии к качеству этих работ.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!