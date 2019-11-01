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Общество | Пензенский минлесхоз заставляет «черных лесорубов» платить по счетам

01.11.2019|15:24
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Почти 40 млн рублей - такова сумма ущерба от массовых незаконных рубок, совершенных в Кузнецком и Сосновоборском районах. Они произошли на участках, арендованных ООО «Специалист Поволжья» в 2017-2019 годах.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области через арбитражный суд добилось возмещения компанией ущерба в размере 16 млн 420 тыс. 255 рублей.

В четверг, 31 октября, Арбитражный суда Поволжского округа рассмотрел жалобы ООО «Специалист Поволжья» и оставил их без удовлетворения.

«Также министерство направило претензию о добровольной оплате ущерба от незаконных рубок на общую сумму 23 млн 865 тыс. 183 рубля. Если это требование не будет выполнено, сумма будет взиматься в судебном порядке», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Проблему «черных лесорубов» неоднократно поднимал губернатор Иван Белозерцев. В частности, в сентябре прошло совещание в правительстве области. На нем была приведена статистика: если в 2012 году сумма ущерба от незаконных порубок в области составила около 20 млн рублей, то в 2018-м - почти 130 млн.

Причем больше всего подобных нарушений выявляется на арендованных участках. Особенно много их в Кададинском лесничестве.

Источник — фото pixabay.com
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