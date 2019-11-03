03.11.2019 | 13:31

Специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области проверили торговые точки в Лунинском районе.

В одном из лунинских магазинов участники рейда выявили поддельные сигареты, которые продавались по весьма привлекательной цене - 47 рублей за пачку. Продукция «Ростов табак» была произведена в Адыгее. Федеральные спецмарки на пачках имели признаки подделки.

«Информация о выявленном нарушении оперативно передана в отделение полиции», - сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Ранее во время аналогичного рейда по Каменке комиссия обнаружила сигареты «Космос» по 44 рубля за пачку. Исследовав продукцию, специалист-эксперт выявил признаки фальсификации. Информация о нарушении также была направлена в правоохранительные органы.

Проверки торговых точек проводились по программе месячника по пресечению незаконного оборота алкогольной и табачной продукции, который проходил в регионе в октябре.