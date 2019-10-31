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Общество | В Каменке торговали поддельными сигаретами

31.10.2019|09:57
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44 рубля - такова была стоимость пачки сигарет «Космос», которые продавались в одном из магазинов Каменки. Табачные изделия обнаружили специалисты регионального минсельхоза во время очередного рейда.

Невероятно низкая цена навела специалистов на мысль о возможной подделке. Исследовав продукцию, специалист-эксперт выявил признаки фальсификации.

Информация о нарушении направлена в отделение полиции.

Проверка торговой точки, во время которой были обнаружены фальшивые сигареты, прошла по программе месячника по пресечению незаконного оборота алкогольной и табачной продукции, который проходил в регионе с 1 по 26 октября.

«О фактах незаконной реализации алкогольной и табачной продукции можно сообщить на горячую линию по телефону: 8 (8412) 56-33-08. Также можно сообщить данную информацию в официальный Instagram минсельхоза -https://www.instagram.com/minselhoz_penza/», - напомнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|31.10.2019 10:22|

Мой сосед что-то курит,а другой ещё что-то ест.Хоть на контрофакт находят мелочь.

Гость|31.10.2019 10:22|

Сигареты были хорошие. Акцизы были с них не уплачены, воров во власти это не устроило.

Имя: Гость
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